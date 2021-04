A gazdaságvédelmi alapból sportra és vadászati programokra tett át pénzt a kormány

A koronavírus-járvány okozta veszteségek és a lezárások miatti gazdasági válság ellenére is kiemelt támogatásokat utal a kormány különböző sportcélokra. Az mfor.hu vette észre a legfrissebb Magyar Közlönyben azt a kormányhatározatot, amivel közel 50 milliárd forintot osztottak szét, ebből közel 5 milliárd a Gazdaságvédelmi Alapból egyenesen sportcélokra ment.

A kormányhatározat értelmében 4,9 milliárd forint kerül az Emberi Erőforrások Minisztériumához (Emmi) sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása.

Falvak helyett most a városok kapnak több pénzt, a cikk szerint 16,3 milliárd forint a Magyar Falu Programból a Modern Városok Programba kerül át, de itt is elrejtettek egy sporttámogatást, ugyanis az alapon belüli átrendezéseknek köszönhetően sportlétesítmény-fejlesztések támogatására is jut újabb 862 millió forint – ezen felül a lap egy másik, 573 milliós sporttevékenység-támogatási összeget is említ.

Talán ennél is érdekesebb, hogy a Gazdaságvédelmi alapból egy másik melléklet alapján kis híján 10 milliárd forintot vesz ki a kormány, amit később kíván pótolni: a vasúti fejlesztésekre szánt pénzt csapolják meg, és odaadják "Nemzetközi vadászati, természeti és lovas rendezvények, valamint a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével összefüggő szervezési és lebonyolítási feladatok" támogatására, tehát újabb jelentős támogatás mehet a hírhedt vadászati kiállításra is.