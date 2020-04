A koronavírus miatt győzelemre áll a Netflix a mozikkal szemben?

A koronavírus-járvány a nemzetközi filmipart sem kímélte. Azok után, hogy a mozik bezártak, több blockbuster film premierjét is eltolták, ráadásul világszerte félbeszakították a forgatásokat. A szakértők aggódnak: szerintük akár a mozik végét is jelentheti a világjárvány.

Március közepén már világszerte bezártak a mozik a koronavírus-járvány kitörése miatt. A legtöbb filmstúdió felfüggesztette forgatásait, s a következő hónapokban debütáló filmjeik időpontját elhalasztották. Arról továbbra is csak találgatnak a szakértők, hogy mekkora veszteség érhette a piacot, de közben akadnak olyan szolgáltatók is, akik egyelőre jól jártak a pandémiával.

Miután egyre több ember kényszerül arra, hogy otthon töltse szabadidejét, a legtöbben a hasznos időtöltés jegyében filmeket és sorozatok néznek. Mivel a televíziózás egyre kevésbé tud megfelelni a nézők igényeinek, így a streaming szolgáltatók felé fordultak a fogyasztók. Az HBO GO vagy a Netflix soha nem látott forgalmat bonyolított az elmúlt hetekben. Igaz a jó világ számukra sem tarthat sokáig, miután ezen cégek is leállították a saját gyártású produkcióik forgatását, így számukra is kérdéses, meddig tudják friss tartalmakkal ellátni a nézőket.

A nemzetközi filmipar egyébként a szakértők szerint nagyjából 20 milliárd dolláros veszteséggel számolhat abban az esetben, ha május végéig zárva tartanak a mozik. Ugyanakkor a jelenlegi helyzetet látva könnyen előfordulhat, hogy még a nyár közepén sem lehetnek fogadóképesek, így ez az összeg nagyságrendileg még nagyobbra rúghat.

A legkomolyabb veszteségek eddig például a Nincs idő meghalni című James Bond-filmet érintették, amely az év elején már jelentős promóciót kapott, azonban a premiert április másodikáról, novemberre halasztották. A stúdió a csúszás miatt legalább 50 millió dollárt bukott. A Disney sem járt jobban, minek után a Mulan című filmet kellett későbbre halasztani, amelyet többek között a Super Bowl-on is hirdettek. A "Mickey egér cégnek" ráadásul az élőszereplős Kis hableány forgatását is fel kellett függesztenie Londonban. A Marvel a Shang-Chi forgatását függesztette fel, ráadásul úgy, hogy naponta a kötbér miatt 300 ezer dollárt kell fizetniük, így a film rengeteg összeget emészthet fel már az elkészülte előtt.

Ridley Scott négy és fél hetet már leforgatott a 14. századi Franciaországban játszódó The Last Duel című filmjéből, amelynek forgatókönyvét Matt Damon és Ben Affleck írta, és a főszerepet is ők játsszák, de március közepén az írországi felvételeket már le kellett fújni. A rendező egyelőre a vágószobában dolgozik az eddig elkészült anyagon.

Guillermo del Toro Nightmare Alley című filmje Bradley Cooperrel, Cate Blanchett-tel és Rooney Marával Torontóban kényszerült pihenőre. Sylvester Stallone Samaritan című új filmjének felvétele pedig Atlantában állt le március 14-én. Dwayne Johnson, Gal Gadot és Ryan Reynolds filmjét, a Red Notice-t szintén meg kellett szakítani Atlantában.

A csőd szélére kerülhetnek a mozik?

A legnagyobb áldozatai a járványnak egyértelműen a mozik, amelyek a popcorn-fogyasztásból és a jegybevételből tudják magukat többnyire nyereségesen fenntartani, azonban bevétel híján most a túlélésükért küzdenek.

A legnagyobb bajba mégis a hazai művészmozik kerülhetnek, akik kormányzati segítség nélkül biztosan nem lesznek képesek életben maradni hónapokig, de a bevételkiesést még a Cinema City is megérzi idehaza. Igaz egyelőre még csak a diákmunkásokat küldték el, míg az állandó dolgozókat megtartották.

Viszont kérdéses, hogy képes lesz-e a hazai mozis lánc hónapokig finanszírozni a munkavállalókat. A probléma komolyságát mutatja, hogy a The International Union of Cinemas (UNIC) tárgyalásokat folytat az európai kormányokkal annak tekintetében, hogy támogassák a mozikat, mert a kijárási korlátozások, illetve a tömegrendezvényekkel kapcsolatos tiltások miatt óriási anyagi veszteségeket kell(ett) elszenvedniük.

A hazai filmipar is bajban

A nemzetközi filmipar leállása a magyar filmforgalmazókat is érinti, közel 20 ezer ember dolgozik Magyarországon a szakmában. Többségében a gyártási szakaszban dolgoznak, azzal viszont, hogy leálltak a forgatások, tulajdonképpen munka nélkül maradtak. A hazai filmipar leginkább projektalapon működik, alvállalkozói megrendelésekkel. Tehát főként szabadúszókról beszélünk, akiket nem védett ez idáig semmilyen gazdaságvédelmi csomag, így munkabér nélkül maradtak.

Erre jöhet segítségként a Nemzeti Filmintézet (NFI) Filmipari Segélyalapja, amelynek révén 50 millió forintot különítettek el a szabadúszó filmesek azonnali megsegítésére. Az NFI célja a kezdeményezéssel az, hogy rendkívüli jövedelempótló gyorssegély útján támogassa a megbízás nélkül maradt filmeseket.

A streaming szolgáltatók kerültek most fölénybe

A koronavírus-járvány akár a fogyasztók filmnézési szokásait is megváltoztathatja. Egyes szakértők szerint hosszú távú hatása az lehet a kényszerű mozibezárásoknak, hogy a nézők inkább az otthoni kényelmet fogják preferálni a mozik helyett, ha egyszer vége lesz a pandémiának. Ebben a tekintetben a Netflix, az HBO GO és a televíziócsatornák különböző streaming-szolgáltatásai lehetnek a nyertesek. Ráadásul ez akár a kereskedelmi csatornák szokásait is átírhatja, lehetséges, hogy a jövőben egy csatorna több figyelmet és persze kiadást fog fordítani saját streaming tartalmaira, mint a hagyományos lineáris szolgáltatásaira.

Megeshet, hogy a jövőben a filmforgalmazó stúdióknak jobban megérheti majd saját tartalmaikat különböző stream-platformokon elérhetővé tenni, ugyanis ez esetben a bevétel teljes egészében az övék lesz.

Ugyanakkor még korai lenne a mozit temetni. Az otthoni tévékészülékek még mindig nem képesek azt a filmélményt nyújtani, mint a mozitermek, így azért feltehetően, ha egyszer vége lesz a járványnak, akkor a hetekig otthon ülő emberek szomjazni fognak az új filmekre, némi nachos vagy popcorn társaságában.