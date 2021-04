Kálló Gergely: „Én arra esküdtem, hogy az itt élők hangja leszek az Országgyűlésben”

"Olyan jelölteket indítunk az előválasztáson, akik helyben már bizonyítottak és akik kellően integratívak ahhoz, hogy ne csak az elkötelezett ellenzéki szavazókat tudják megszólítani, de a bizonytalanokat is" - Jakab Péter, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje nyilatkozta ezt pártja jelöltjeivel kapcsolatban. Interjúsorozatunkban bemutatjuk a Jobbik színeiben az előválasztáson induló politikusokat, és terveiket.

A jobbikos Kálló Gergely első összellenzéki jelöltként győzte le a Fidesz álcivil aspiránsát a 2019. februári időközi választáson. Az első gyermeke érkezésére készülő kispapával Dunaújváros és térsége előtt álló legfontosabb kihívásokról, előválasztásról, az elszámoltatás szükségességéről és természetesen a koronavírus-járvány tapasztalatairól is beszélgettünk. Interjú.

Ön volt az első, aki mögött összefogott az ellenzék, hogy egy az egy ellen indulhasson a Fidesz jelöltjével szemben a Fejér 4-es választókerület időközi országgyűlési képviselő-választáson. 2022-ben – a tervek szerint – ez fog megvalósulni mind a 106 választókerületben. Mi az előnye és mi a hátránya annak, ha valaki összellenzéki jelölt?

Valóban az „első fecske” voltam, ami nagy megtiszteltetés volt, hiszen még el sem indult a kampány, de ezzel már egy óriási bizalmat kaptam a résztvevő szervezetektől. Így azért lelkileg is könnyebben indult minden. Az előnye az összefogásnak teljesen egyértelmű:

minél többen vagyunk, annál szélesebb ismeretekre, igényekre és szakértőkre tehetünk szert.

A kampány szempontjából sem mindegy, hogy hogyan indulunk. Ha többen vagyunk, hatékonyabban tudjuk felvenni a versenyt a még így is túlerőben lévő fideszes propagandagépezettel. „Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség” – ezt soha ne feledjük! Mi nem pozíciókért indulunk harcba 2022-ben, hanem azért, hogy több évtizedes hibákat javítsunk ki. Ezt csak széles összefogással lehet elérni. Mik a hátrányok? Nem árulok el nagy titkot, tényleg sok irányból jöttek a szövetségesek. Ennek ellenére – még engem is meglepett – nem tapasztaltam semmi hátrányt ebből adódóan, lehet azért, mert

én azokat a dolgokat kerestem mindig, amik összekötnek bennünket, nem pedig azokat, amik elválasztanak.

Hátrányunk csak akkor keletkezhet, ha nem tudjuk normális keretek között lefolytatni a legitim vitáinkat. De ha erre nem vagyunk képesek, akkor az ország vezetésére sem. Remélem, ragadós lesz a mi példánk minden választókerületben.

A Fidesz az ellenfél

Nem fog feszültséget okozni Dunaújvárosban egy ellenzéki jelölteket megversenyeztető előválasztás? Vegyes összetételű a Rajta Újváros! frakciója, jobbikos a polgármester, DK-s az alpolgármester. Feltételezem, az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy az ellenzéki erők együttműködnek, nem pedig versenyeznek egymással.

Egy kétéves, stabil együttműködésről van szó – ezt nem fogja befolyásolni az előválasztás, ebben biztos vagyok. Dunaújvárosban a város érdekében fogtak össze olyan – bár különböző világnézetű – lokálpatrióták, akik nem fogják kevésbé szeretni a településüket attól, hogy előválasztást tartanak a választókerületben. Amióta megválasztottak, azóta én is elsősorban országgyűlési képviselő vagyok, másodsorban pedig jobbikos.

Ugyanolyan jó a kapcsolatom a DK-s Mezei Zsolttal, a párbeszédes Szabó Zsolttal, mint a jobbikos Barta Endrével vagy Pintér Tamással.

Épp ezért mondom: a kialakult bizalmat és az együttműködést nem rúghatja fel egy előválasztás. A mi ellenfelünk a Fidesz. Nyilván minden választókerületben örülnének az ellenzéki jelöltek annak, hogyha nem kellene átesniük az előválasztáson. Viszont megfogalmazódott a szavazók részéről egy hatalmas igény, miszerint bele akarnak szólni abba, hogy ki legyen az a személy, akit alkalmasnak tartanak a fideszes jelölt legyőzésére. Nem lehetek én sem finnyás, nem húzhatom ki magam én sem az országos előválasztási folyamatokból (még ha szólnának is emellett érvek), ha már ekkora az igény az előválasztásra. A versenynek egészségesnek kell lennie, verseny nélkül nincs győzelem. Viszont ha megszületett az előválasztás győztese, nincs mese, mindenkinek kérdés nélkül be kell állnia mögé, és onnantól nincs helye sem feszültségnek, sem kibeszélésnek.

A kialakult bizalmat és az együttműködést nem rúghatja fel egy előválasztás Béli Balázs / Alfahír

Mi a legfontosabb üzenete az előválasztások előtt a választókörzetében élő választók számára? Miért fontos részt venni az elválasztáson?

Vonatkoztassunk el a személyemtől, és nézzük meg, mi az előválasztásnak az értelme! A cél az, hogy ne csak a „fideszverő” embereket találjuk meg, hanem azokat, akik a legelkötelezettebbek a választókerületük és a térségük irányába. Meg kell találni azokat, akik – ideális esetben –

négy évig foggal-körömmel, vasakarattal harcolnak a választókerületükben élőkért.

Hát, nem egy csodálatos dolog részt venni egy ilyen folyamatban? A kezdetektől bevonjuk az embereket abba, hogy számukra a legalkalmasabb embert megtaláljuk. Szerintem ez egy nagyszerű folyamat, ami a demokráciát, a közügyeket és a politikai beleszólásnak a jogát hozza sokkal közelebb az emberekhez. Szüntessük meg végre a fotelpolitizálást, vegyünk részt az életünk alakításában! Erre szolgáltat plusz lehetőségeket az előválasztás, így mindenkit arra buzdítok, hogy vegyenek részt a politikai élet elkövetkezendő időszakának alakításában.

Hogyan készül az előválasztásra? Van-e Önben „vizsgadrukk”?

Ez csak természetes! Azért a jelölteken emiatt nagyobb nyomás van. Több kampányt kell levezényelni, ami azért fárasztó tud lenni. Hogy én hogyan készülök? Minden reggel nyers húst eszem és vért iszom. (Nevet.) Komolyra fordítva a szót. Az előválasztás során is következetességre és a számonkérhetőségre fogok alapozni. Következetesen kiálltam és ki is fogok állni az itt élőkért, és ezért – akár egy előválasztás alkalmával – számonkérhetővé is teszem magam.

„Nekem a Szalki-sziget a Riviéra!”

Hogyan mutatná be a választókerületét?

Nekem a világ közepe, minden településén tudok olyat találni, amiért megdobban a szívem. Nem élek túl nyugodt életet, sok a stressz, nap mint nap új kihívások vannak. Ám amikor hazatérek, egyszerűen megnyugszom. Mindenki elmondhatja ugyanezt a lakókörnyezetéről, de én ezt tényleg tapasztalom: kedves, őszinte, összetartó, szorgalmas emberek laknak itt, akik számomra nagy értékek. Ha hosszabb ideig távol vagyok, nagyon rövid idő alatt hiányozni kezd minden. „Nekem a Szalki-sziget a Riviéra!” (Nevet.)

Kedves, őszinte, összetartó, szorgalmas emberek laknak itt Béli Balázs / Alfahír

Bár számvetést ciklus végén szoktak végezni és Ön még csak egy éve képviselője a térségnek, ennek ellenére nézzünk rá mégis, hogy néz ki az a serpenyő! Mit nyert és mit veszített a térség Önnel? Mivel elégedett? Tehetett volna-e többet?

Őszinte leszek, minden este úgy fekszem, hogy biztosan tehettem volna többet is (sajnos valljuk be, ez nem mindig rajtam múlik), és minden reggel úgy kelek másnap, hogy tegyünk meg mindent. Hogy mit nyertek velem? A térség korábbi képviselői – Pintér Tamást leszámítva – elég „néma leventék” voltak, volt olyan is köztük, aki 4 évig fel sem szólalt a Parlamentben. Én arra esküdtem, hogy az itt élők hangja leszek az Országgyűlésben és ennek igyekszem is megfelelni. Hogy mit veszített velem a térség? Erre nehéz választ adnom, alig egy éve választottak meg, viszont azzal elégedett vagyok, hogy

az utcán senki előtt nem kell zavarba jönnöm, folyamatosan érezzük az emberek szeretetét.

Hogy tehettem volna-e többet? Hát hogyne! Ezen a pályán nincsen felső határ, mindig tehetünk az emberekért többet. Ha valaki ezt nem így gondolja, az el se induljon az előválasztáson.

De engedjen meg nekem még egy gondolatot, és hadd beszéljek a politikai közösségem nevében. Óriási eredménynek tekintem, hogy a választókerület központjában, Dunaújvárosban (és a körzet más településein is, de főleg ott érezhető) elzártuk a pénzcsapokat. Feladatunknak tekintettük, hogy felszámoljuk a korrupciót, és megszüntetjük a túlárazásokat, az uram-bátyám rendszert. Ez meg is történt. Kevés olyan választókerület van ma az országban, amiről ez ugyanez elmondható.

Miket tudott volna elérni, megvalósítani a választókerületében, ha az Ön pártja vagy az összellenzék lenne 2018 óta kormányon?

Alapjába véve mi egy sokkal igazságosabb elosztási rendszerben hiszünk, mint a jelenlegi. Ma egy olyan rendszer működik, ami alapján az kap támogatást, ami egy-két embernek fontos és nem az, ami sokak életét befolyásolja. Nézzünk erre egy Fejér megyei példát! A megyénkben van ugye Felcsút. Nem vagyunk féltékenyek, de nézzük csak meg, micsoda milliárdok érkeztek oda az elmúlt években! Miért? Mert a miniszterelnöknek fontos. Tudja, mit kezdhetett volna ezekkel a forrásokkal, mondjuk, Pusztaszabolcs vagy Ercsi? Egészen elképesztő, miket tudtunk volna mondjuk csak a kisvasút pénzéből megvalósítani! Hipotetikus kérdésekre nehéz tehát választ adni, de az biztos, hogy 2022 után, egy igazságosabb elosztási rendszerrel csodákra leszünk képesek.

Feladatunknak tekintettük, hogy felszámoljuk a korrupciót, és megszüntetjük a túlárazásokat, az urambátyámrendszert Béli Balázs / Alfahír

Milyen célokat tűzött ki maga elé, hogy fog kinézni a térsége 2022 után, ha az ellenzék alakít kormányt, és továbbra is a térség országgyűlési képviselője marad? Mit tart a legfontosabb feladatának, kihívásának?

Ha nyer az ellenzék és újra az itt élők képviselője lehetek, akkor a kormánypárti képviselők közül a legeredményesebb lobbista kívánok lenni. A lehető legtöbb forrásért fogok évről évre „könyökölni”, és

azt szeretném, ha ezek a források átláthatóan, igazságosan és hatékonyan lennének felhasználva az itt élők érdekében.

De ez szerintem normális, ne induljon az előválasztáson, aki nem így gondolkodik a körzetével kapcsolatban!

Vonzóvá tenni településeinket

Országos szinten mi lenne 2022-ben a legfontosabb feladata a kormányváltó erőknek, és Ön milyen feladatban vállalna szerepet?

A legfontosabb feladat a javak igazságos és korrupciómentes elosztása lesz. Akkor, amikor béreket emelünk, igazságosnak kell lennünk, akkor, amikor a fejlesztésekről van szó, akkor pedig korrupciómentesnek és szintén igazságosnak. Meg kell vizsgálni azokat a régiókat és térségeket, amiket az elmúlt 10, 20 vagy akár 30 évben mellőztek, és oda többet kell biztosítani. Ugyan ez is hipotetikus kérdés, de én feladatomnak azt tekintem, hogy ezekből a javakból – igazságosan és korrupciómentesen – minél többet ide tudjak hozni, és hosszú évtizedes problémáinkat végre meg tudjuk oldani. Nagyon sok jó adottsága van a körzetünknek, plusz forrásokkal még vonzóbbá tudnánk tenni a településeinket.

Mindemellett nagyon fontos, hogy akár már a most tett ígéreteinket tartani tudjuk. Egy új kormányzatnak például feladata lesz az elszámoltatás, legyen szó bármelyik eddigi kormányzatról.

Nagyon sok jó adottsága van a körzetünknek Béli Balázs / Alfahír

A kezdetektől fogva mondtam, hogy nem szeretnék országos politikus lenni és országos témákat vinni addig, amíg ennyi munkát ad a körzetünk. De az állatvédelem nagyon közel áll a szívemhez, amit szívesen vinnék a jövőben is, hisz’ jelenleg – annak ellenére, hogy végre legalább van egy állatvédelmi kormánybiztos – ebben a kérdésben nagyon le vagyunk maradva országos szinten.

És engedjen meg nekem egy személyes megjegyzést! Nagyon fontos, hogy újra hitet tudjunk adni az embereknek. Az elmúlt 11 év nagyon lélekölő volt.

Barátok, családtagok, magyarok ugrottak egymásnak azért, mert politikailag mást gondoltak a világról.

A mi üzenetünknek a hitnek kell lennie. Hinnünk kell abban, hogy tudunk szekértáborok nélkül bízni egymásban és Magyarországban.

Ön szerint a koronavírus-járvány mennyire alakította át a parlamenti munkát, a nagypolitikát? Mit emelne ki az elmúlt időszakból?

Teljesen a feje tetejére állította a világot és a magyar parlamentarizmust is a vírus. Láthattuk, hogy erős, magabiztos politikusok buktak meg nemzetközileg is a járvány következtében. A magyar vetülete is különös, eddig nem látott tapasztalatokat hozott. Látszik, hogy

az eddig magabiztos, árnyékboxot folytató kormánynak az első komoly probléma láttán remeg a keze.

Kapkodnak, rossz lépéseket tesznek és a jól bevált – bár a helyzeten semmit nem segítő – propagandára bízzák magukat. Kívánom, hogy mihamarabb vége legyen az egésznek, ez a közös érdekünk. De látszik, meztelen a király, válságkezelésből a kormány megbukott.

Egy olyan országért dolgozhatok, amiben majd könnyebben boldogul nemcsak a fiam, hanem minden magyar gyermek is Béli Balázs / Alfahír

Most várják első gyermeküket a feleségével. Mennyire nehéz összeegyeztetni a kampányt a babavárással, később pedig az újszülött érkezésével?

Szerencsére mind a ketten olyan családból érkeztünk, ahol nem mi neveltük a szüleinket, hanem ők neveltek minket. Ugyan ember tervez, Isten végez, de mi is ebben a szellemben, boldogságban akarjuk nevelni a fiunkat. Ahova nyulacskát ad a jó Isten, oda füvecskét is ad mellé, így szerencsére mindig tudok lecsípni egy kis szabadidőt, hogy besegítsek a házi munkába, vagy el tudjam kísérni Ágit néhány vizsgálatra. Ugyanakkor óriási plusz erőt ad nekem az, hogy egy olyan országért dolgozhatok, amiben majd reményeim szerint könnyebben boldogul nemcsak a fiam, hanem minden magyar gyermek is. Ez az értelme az egésznek, nem?