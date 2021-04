Jakab Péter: Ott indítunk jelöltet, ahol meggyőződésünk, hogy ő a legalkalmasabb a Fidesz legyőzésére

Jakab Péter, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje ma reggel jelentette be, hogy a következő napokban bemutatja pártja jelöltjeit az ellenzéki előválasztásokra. Mint mondta, szüksége van alkalmas jelöltekre ahhoz, hogy az új nemzeti egységkormány élén megteremthessék együtt a szabadság és a jólét Magyarországát. Az előválasztásról, a jobbikos jelöltekről, a remélt eredményekről, illetve a kormány és a sajtó viszonyáról is kérdeztük Jakab Pétert. Interjú.

A Jobbik hány választókerületben indít jelöltet?

Az biztos, hogy nem 106-ban. Csak ott indítunk jobbikos jelöltet, ahol meggyőződésünk, hogy ő a legalkalmasabb a Fidesz legyőzésére, mert képes azokat is megszólítani, akik nem jobbikosok. Itt most nem a pártérdek az első, hanem a kormányváltás.

Az elkövetkezendő hetekben minden nap be fogok mutatni egy-egy jelöltet.

Egy hónapig biztosan el fog tartani. Lehet, hogy tovább is.

Mi alapján választották ki a jelölteket?

Alkalmasság, hitelesség, beágyazódottság. Olyan jelölteket indítunk az előválasztáson, akik helyben már bizonyítottak és akik kellően integratívak ahhoz, hogy ne csak az elkötelezett ellenzéki szavazókat tudják megszólítani, de a bizonytalanokat is. A választási győzelem ugyanis rajtuk fog múlni. A Jobbik az elmúlt negyedévben ezen a téren bizonyított, ugyanis a politikusaink negyedmillió, korábban bizonytalan szavazót tudtak aktivizálni az ellenzék számára. Ez kell a győzelemhez.

Tudna-e esetleg néhány nevet, körzetet kiemelni?

Az eddigi országgyűlési képviselőink többsége mellett sok új nevet is fognak hallani a választók, olyanokat, akik helyben ismertek, ugyanakkor eddig nem kaptak lehetőséget országos szinten bizonyítani. Új, friss erőket akarok csatasorba állítani. A tapasztalat mellé most nagyon kell a lendület is. Konkrét neveket nem akarok mondani, az elkövetkezendő időszak az ő bemutatásukról fog szólni. Hogy hol fognak elindulni?

Nagy meglepetést nem árulok el, hogy a Jobbik vidéken erős, ott ahol a Fidesz is. Nekünk kell kiharcolni a legnehezebb, de a kormányváltás szempontjából nélkülözhetetlen vidéki győzelmeket.

Pártelnökként mennyi jobbikos jelölt előválasztási győzelme után lenne elégedett? Ön szerint mennyi körzetben lesz jobbikos a politikus a Fidesz kihívója?

Ha egy jobbikos politikust elindítunk, azt azért tesszük, mert tudjuk, hogy az adott körzetben ő tudja legyőzni összellenzéki támogatással a Fideszt.

Ezért akkor leszek elégedett, ha minden jelöltünk nyer, mert ez hozhatja el a kormányváltást.

Sok olyan körzet lesz, ahol viszont egyáltalán nem fogunk elindulni, mert tudjuk, hogy ott más pártok jelöltjei, vagy épp civilek tudják legyőzni a Fideszt, és nem mi. Tisztán kell látni a pályán.

Csak ott kell elindulnunk, ahol mi szolgáljuk legjobban a kormányváltást. Ott győznünk is kell. Máshol meg mást kell győzelemre segítenünk. Erről szól az összefogás.

Leszögezte a bejelentésében is, az ellenzék összefogott, és nem egymást akarják legyőzni, hanem a Fideszt. Ön mit vár az előválasztástól, milyen hangulatúak lesznek a kampányok az egyes körzetekben?

Miután az előválasztáson a fő mocskolódó Fidesz nem indul, így pozitív kampányra számítok. A jelölteknek itt úgy kell kampányolniuk, hogy a nap végén mindenkinek az előválasztás győztese mögé kell beállni. Vagyis egymást nem megbántva, egymásra vigyázva kell kampányolni, mert 2022-ben együtt kell célba érnünk. A cél pedig a kormányváltást. Az előválasztás csak az eszköz, hogy mindenhol megtaláljuk azt, aki a választók szerint a célt el is tudja érni.

A Jobbik milyen témákkal készül? Mivel fogják megszólítani a választókat? Mikor kezdődik el a kampányuk?

A kampány lényegében már elkezdődött akkor, amikor bejelentettem január 25-én, hogy elindulok miniszterelnök-jelöltként.

A számok egyelőre biztatóak, vagyis van igény a nép, a vidék hangjára, akkor is, ha nem finomkodom, ha szembesíteni kell a tolvajokat a bűneikkel. Azt megígérhetem, hogy a jelöltjeink sem ideológiai kérdésekkel fognak foglalkozni, hanem a magyar emberek húsbavágó problémáival.

Tele hassal sok mindenről lehet beszélni, üres hassal viszont legfőképp arról, hogy miből lesz kenyér az asztalon. Mi tudjuk, milyen a magyar valóság, ezért is tudunk rajta változtatni. Jólétet minden magyarnak! Ez a cél, amiből nem engedünk.

Tudható-e már, mikor kezdődik el hivatalosan az előválasztási folyamat, és mikor lesznek a voksolások?

Az előválasztás technikai lebonyolítására az ellenzéki pártok már felállították az Országos Előválasztási Bizottságot, amely felel a szervezésért. A járvány miatt egy augusztustól októberig terjedő időszakra kell készülni, amikor is lebonyolítjuk az előválasztás egészét. Október 23-án pedig a csapat készen fog állni, hogy egy az egy ellen nézzen farkasszemet a rezsimmel.

Arra kérte a választók támogatását, hogy az új nemzeti egységkormány élén megteremtsék a szabadság és a jólét Magyarországát. Ehhez képest a kormányzat ma gátolja, hogy az újságírók a kórházakból hitelesen tájékoztassanak, sőt, Gulyás Gergely szerint "semmi szükség arra, hogy a sajtó kamerákkal ugrándozzon a kórházakban". Mi erről a véleménye?

A hazug ember az igazságtól fél a legjobban. Az a kormány, amelyik retteg az újságírók tolljaitól, bukásra van ítélve, az igazság ugyanis mindig legyőzi a hazugságot. A tragédia itt most az, hogy a kormány hazudozása emberéletekbe kerül. Életbevágóan fontos, hogy véget vessünk annak az őrületnek, ami lassan 12 éve zajlik ebben az országban.