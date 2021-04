Covid-valóság testközelből: két áldozatot követelt a családi összejövetel

(Figyelem! Ez egy véleménycikk! A leírtak nem feltétlenül tükrözik a teljes szerkesztőség álláspontját, de fontosnak tartjuk, hogy helyt adjunk a kulturált és logikusan érvelő, vitaindító véleményeknek is.)

Ha nem jönnek össze születésnapot ünnepelni, a jelenlévő családtagok közül ketten még ma is élhetnének ­– nagyon röviden így foglalható össze az a tragikus történet, amelyet az RTL Klub híradója mutatott be. Az egyik érintett családtag azért szerette volna elmondani a történetüket, hogy mások ne kövessék el azt a végzetes hibát, amit ők elkövettek.

Március elején a család tíz tagja jött össze, hogy megünnepeljék a 86 éves dédmama születésnapját. Mindenki megfertőződött, aminek végül az ünnepelt, illetve a Híradónak nyilatkozó 45 éves nő (aki súlyos tünetekkel került kórházba) édesapja esett áldozatul. Ahogyan Rózsa Beáta elmondta, egy éve minden járványügyi intézkedést betartanak, de erre az alkalomra kivételt tettek, és a teljes átfertőződést a zárt térben az sem tudta megakadályozni, hogy próbáltak odafigyelni a maszkhasználatra. Az egyik fotón például látszik, hogy a dédmamán nincs maszk, amikor pedig a születésnapi tortát fogyasztották – értelemszerűen – senkin nem volt.

A közvetlen egészségügyi veszélyek mellett ott vannak az olyan közvetett, az egyedül élő idős embereket különösen érintő hatások, a megszokott családi találkozások elmaradása, az ebből fakadó magány érzésének fokozódása, ugyanakkor most annak van az ideje, hogy a járvány mielőbbi lecsillapítása, az emberéletek megóvása érdekében ne valamennyit, ne sokat, hanem minden lehetségest tegyünk meg.

Amibe beletartozik az a tudatosságot igénylő magatartás is, hogy minimalizáljuk a találkozásokat azért, hogy minél hamarabb, és a jövőben minél többször találkozhassunk egymással, és ehhez ne a temetőbe kelljen kimenni.

Tapasztalataim szerint a koronavírus-járvány súlyosságának (szélsőséges esetben önmagában a vírus létezésének) az elfogadását egyesek számára az is nehezíti, hogy egy láthatatlan dologról van szó. Persze, a vírus kicsi. Annyira kicsi, hogy – mint azt kiszámolták – a világ összes SARS-Cov-2 vírusa kényelmesen elférne egy kólásdobozban. Azonban attól, hogy valami láthatatlan, még létezik. Attól, hogy erről a tragikus kimenetelű születésnapról eddig nem tudtunk, még megtörtént. Ez a család most gyászol, vagyis közvetve így vált számunkra is láthatóvá, átérezhetővé, nagyon is valóságossá a láthatatlan vírus. Ezért is lenne szükséges és – mint az a dunaszerdahelyi kórházriport utóéletéről kiderült – hatásos, ha mindenki előtt láthatóvá válna, hogy országszerte mi zajlik a kórházakban a Covid-osztályokon. Ezért kellene beengedni a médiát, hogy a bemutathassák a valóságot. Mert a valóság óvatosságra inthet, a valósággal való szembesülés életeket menthet.