Reggel 5-től este fél 10-ig lehetnek nyitva a teraszok

A jogszabály szerint a teraszok, kerthelyiségek reggel 5 óra és este fél 10 között lehetnek nyitva. Az ott tartózkodó vendégeknek nem kell maszkot viselni, de a felszolgálóknak igen

- olvasható a kormány internetes oldalán.

A Magyar Közlönyben is megjelent rendelet szerint, a kormány eltörli a teraszok után az önkormányzatoknak fizetendő közterületi díjat, de a védelmi intézkedések betartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni.

A szabályok be nem tartása esetén a vendéglátó üzlettel szemben 100 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő bírság szabható ki, de akár a vendéglátóhely bezáratása is elrendelhető. A szabályokat be nem tartó vendéggel szemben pedig szabálysértés esetén 5 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedő pénzbírság is kiszabható.

A munkahelyi, iskolai, kórházi menzák és büfék nyitva lehetnek. A szálláshelyen található étterem és bár csak az ott megszálló - üzleti céllal érkezett - vendéget szolgálhatja ki.