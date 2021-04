Iskolanyitás járványban, maszkban: a kormány tanácsadói szerint az ázsiai iskolák mintáját kell követni

Bár a kormány a tiltakozások hatására több engedményt is tett, hétfőtől az általános iskolások alsósait így is visszaküldik a tantermekbe, ahogy az óvodák is újranyitnak. Ez nem csak a gyermekek szempontjából jelent kockázatokat, hanem a többnyire még oltatlan szüleik, valamint a pedagógusok miatt is.