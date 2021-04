Müller Cecílián látszik az ellentmondás, nem tudott érvelni a hétfői iskolanyitás mellett

Bár a kormány a tiltakozások hatására több engedményt is tett, hétfőtől az általános iskolások alsósait így is visszaküldik a tantermekbe, ahogy az óvodák is újranyitnak. Ez nem csak a gyermekek szempontjából jelent kockázatokat, hanem a többnyire még oltatlan szüleik, valamint a pedagógusok miatt is. Az iskolásokat egyébként igazgatói engedéllyel otthon lehet tartani, az óvoda pedig nem lesz kötelező. A bölcsődék eddig is működtek.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a pénteki Operatív törzs-sajtótájékoztatón is kitért a hétfői iskolanyitásra, de szakmai alapon nem tudott érvelni amellett, hogy ez miért jó, és miért nem jelent komoly veszélyeket.

Miután elmondta, hogy egyébként éppen a harmadik hullám tetőzésén állunk, és a szennyvízminták szerint jelentős javulás még nem várható, a hétfői nyitás kapcsán arról beszélt, hogy sok szülő mellett a gyermekek is várják a nyitást, utóbbiak azért, mert már hiányzik nekik a társaság, a közösség. Ez bizonyára így van, de a járvány elleni védekezésben aligha jelenthet szakmai szempontot.

A szülőkkel kapcsolatban talán nem véletlenül nem fejtette ki, hogy mire gondol várakozás alatt, de vélhetően arra, hogy már elfogytak a szabadságok, problémássá váltak a munkaviszonyok az otthoni gyermekfelügyeletek miatt. Így ha szigorúan nézzük, inkább visszaküldik a járvány közepén a gyerekeket az iskolákba és óvodákba, mintsem fizetett szabadságot biztosítanának a szülőknek, vagy más konstrukcióban támogatnák őket.

Voltak még értelmezhetetlen részei a sajtótájékoztatónak: a tisztifőorvos néhány perccel azután, hogy a járvány tetőzéséről beszélt, azt mondta, „lehetővé tették a járványügyi adatok”, hogy óvatosan és lassan enyhítéseket tegyenek az intézményi működésekben.

De némileg homály fedi, hogy milyen adatok tettek bármit is lehetővé, ha a járvány tetőzése értelemszerűen azt jelenti, hogy eddig csak lefelé mentünk, és javulás majd most következhet.

Ezt követően Müller Cecília azzal próbált érvelni, hogy a március 8-óta zárva lévő intézményeket alaposan fertőtlenítették, ezért nyugodtan vissza lehet térni, de ez két okból is érdekes felvetés: az egyik, hogy az eddigi legpesszimistább állásfoglalások szerint is legfeljebb 28 napig lehet fertőzőképes a különböző felületekre került koronavírus, tehát elméletileg ettől egyébként sem kell már tartani.

Másrészt, ha az oltatlan és teszteletlen gyerekek visszatérnek a termekbe, aligha adhat bármi garanciát arra, hogy nem lesz néhány napon belüli átfertőződés az intézményekben, főleg az olyan kicsiknél, akik a járványügyi szabályokat még kevésbé tudják követni.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy az iskolai- és óvodapedagógusokat, valamint a bölcsődei dolgozókat már beoltották, ezért nekik nem kell félniük. Ugyanakkor szinte rögtön pontosított, és azt mondta, az eddig regisztráltak több mint 80 százalékát oltották be, és ma is 31 ezer, közintézményben dolgozó embert keresnek majd fel.

Tehát három nap múlva, április 19-én akár több tízezer olyan embert küldenek vissza dolgozni, akiknek a legalább kéthetes védettségi idejük még nem telt le, így gyakorlatilag úgy térnek vissza a közösségekbe, mintha be sem lennének oltva. Magyarországon is hunytak már el olyan emberek, akik túl voltak az első oltásukon, de néhány nap múlva elkapták a vírust, és a védettségük még nem alakult ki.

Egyébként Müller Cecília szerint a szülők felelőssége, hogy beteg gyereket ne küldjenek az iskolába, ami ugyan jól hangzik, de némileg életszerűtlen bármit is erre alapozni.

A tisztifőorvos közölte: a teljes lakosság 32 százaléka van beoltva, a járvány éppen tetőzik, és csak minimális javulások láthatók. Kórházban 9459 ember fekszik, közülük 1117 fő van lélegeztetőgépen. A betegek jó fizikai állapotból akár néhány óra alatt lélegeztetőgépre kerülhetnek. Az elmúlt napon 241 ember halt bele a vírus szövődményeibe.