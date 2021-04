Lejer Zoltán: "Mi ezt tekintjük feladatnak, hogy élhető közösségeket teremtsünk és valóban a lakosságot képviseljük"

"Olyan jelölteket indítunk az előválasztáson, akik helyben már bizonyítottak és akik kellően integratívak ahhoz, hogy ne csak az elkötelezett ellenzéki szavazókat tudják megszólítani, de a bizonytalanokat is" - Jakab Péter, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje nyilatkozta ezt pártja jelöltjeivel kapcsolatban.

Interjúsorozatunkban bemutatjuk a Jobbik színeiben az előválasztáson induló politikusokat, és terveiket.

Lejer Zoltán pártigazgató lesz a Jobbik-jelöltje az előválasztáson Bács-Kiskun megye 1-es számú választókörzetében. A tapasztalt kecskeméti várospolitikus, agrár-környezetgazdász az önkormányzatiság visszaépítése mellett a vidék megmaradásért is szót emelt, és tervei között szerepel az úthálózat fejlesztése is. Az esélyekről, az ellenzékiségről és a megmaradt értékeinkről is beszélgettünk. Interjú.

A 2018-as választásokon a választókerületében az ellenzéki jelöltek közül Ön érte el a legjobb eredményt (24 százalékot), 2019-ben pedig közös polgármesterjelöltként indult. Lesz egyáltalán kihívója az előválasztáson?

Úgy fest, hogy igen, aminek kifejezetten örülök. Hiszen az előválasztás egyik célja, hogy már ellenzékből megkezdjük a demokratikus intézmények visszaállítását. A választási verseny, ami mocskolódás helyett a jelöltek céljairól és a körzetben elvégzendő feladatokra adott megoldási javaslataikról szól, elengedhetetlen ahhoz, hogy a polgárok felelősségteljes döntést hozhassanak. Remélem ezt a lakosok is értékelik és sokan részt vesznek majd az előválasztáson.

Ezek szerint tiszta versenyre és pozitív kampányra számít?

Nem is lehet más, hiszen az együttműködésben résztvevő pártelnökök elfogadtak egy etikai kódexet, ami kimondja, hogy az előválasztás során minden jelöltnek tiszteletben kell tartania az ellenfél emberi méltóságát és magánéletének szentségét.

Amennyiben valaki ezt megszegi azzal szemben a szövetséges pártok szankciókat alkalmazhatnak. Egy korábban elfogadott egyezség alapján pedig olyan jelölt nem is indulhat, akinek esetleg bűntetőjogi ügye van. Ráfért már ez a tisztulás az ellenzékre és ráférne végre az országra is.

A 2018-as választás minden határt átlépett, amikor már Vona Gábor házát drónnak figyelték, fideszes aktivisták a müezzin hangját játszották le a fórumain, homoszexuális orgiákon való részvétellel és még számba venni is nehéz, mi mindennel vádolták, csupán azért, mert egy erős párt miniszterelnökjelöltje volt. Nincsenek kétségeim afelől, hogy a Fidesz kampánya most is ilyen lesz, addig is viszont az előválasztáson megmutathatjuk, hogyan is zajlik egy politikai verseny kultúremberek között. Legyen hát egy tisztességes verseny és győzzön a jobbik.

Ha már ennyi szót ejtettünk a programalapú kampányról: Ön milyen kihívásokat lát Bács-Kiskun 1-es választókerületében, amikre megoldást kell találni?

Kecskemét tekintetében már évek óta probléma, hogy a bérek emelése helyett olcsó keleti vendégmunkásokban látja a kormány a munkaerőhiány megoldását. Márpedig egy családközpontú politikának a bérek miatti migráció ellen is illene valamit lépni és nem hagyni, hogy a jobb megélhetés miatt akár heteket kelljen távol töltenie a családfőnek a gyermekeitől. Aztán ott van a kisebb településeket érintő probléma, az egyre romló egészségügyi ellátás. Bács-Kiskun az ötödik legrosszabb helyen áll a betöltetlen háziorvosi praxisok listáján. Van olyan település, ahol 15 éve nincs háziorvos. Ha pedig Kecskemétre kell utazni az ellátás miatt azt a közlekedés nehezíti. Az alacsonyabb rendű utak fejlesztése régóta várat magára, ahogy a környezetbarát közlekedést segítő kerékpárút és közösségi közlekedés fejlesztése is. Mindeközben a levegőszennyezés egyre súlyosabb egészségkárosító hatásaival néz szembe a város lakossága. Évről-évre rosszabb a levegő minősége.

Azért ehhez az is kellene, hogy az emberek feladják az autó kényelmét és igénybe vegyék a környezetkímélő megoldásokat. Arra is van terve, hogyan venné erre rá őket?

Hát igen, nem minden a struktúra megteremtése, szükség van a szemléletmód alakítására is. Van egy alakuló projektem, ami ezt hivatott elérni, de erről egyelőre még nem kívánok nyilatkozni. Viszont ígérem, ha elindul, jelezni fogom és szívesen látom majd Önöket Kecskeméten, hogy bemutathassam.

Kíváncsian várjuk. De még kicsit a környezetvédelemnél maradva, úgy látszik ez a szívügye, Facebookon is gyakran nyilvánul meg a témában és Kecskeméten is Ön a Környezetvédelmi, Városrendezési és Agrár Bizottság elnöke.

Valóban fontos számomra, hogy olyan fejlesztéseket vigyünk véghez, ami egyszerre szolgálja a lakosságot és a természetet is.

Élhető városról és élhető vidékről álmodom. Annak idején az általam nagyra tartott Ángyán professzor fémjelezte szakon végeztem agrár-környezetgazdászként és a mai napig hiszem, hogy a vidék jövője a családi és kisparaszti gazdaságok támogatásában, nyugati típusú szövetkezeti formák kialakításában rejlik és nem a jelenlegi kormány által preferált földesurakat hizlaló, nagybirtokpárti modellben.

Persze értem én, hogy ez az újfeudalista rendszer jövedelmezőbb az elitnek, de számomra a magyarok jóléte az első. Bács-Kiskun megye igazi kitörési pontjának pedig a fenntartható módon előállított mezőgazdasági termékeket és a magas feldolgozottságú, GMO mentes, minőségi élelmiszerek előállítását látom.

Ön jelenleg önkormányzati képviselő is Kecskeméten. A kormányt sok kritika érte a válságkezelés kapcsán, főként az ellenzéki városvezetők részéről, mondván teljesen ellehetetlenítik az önkormányzatokat. Önnek mik a tapasztalatai?

Helytálló a polgármesterek kritikája. A kormány már évek óta szűkíti az önkormányzatok mozgásterét, mivel a centralizált irányításban hisz, a polgárokra nem partnerként, hanem alattvalóként tekint. Jelenleg a járványhelyzetre hivatkozva a kecskemétiektől is elvették a gépjárműadót, de lecsökkentették a helyi iparűzési adót, korábban pedig az iskolák irányítása is kikerült a város kezéből. Itt, Kecskeméten a fideszes városvezetés most a beígért kompenzációban reménykedik.

Nevetségesnek tartom, hogy ide züllesztették az önkormányzatiságot, 30 évvel a rendszerváltás után gyakorlatilag visszaépítették a központi bizottságokat.

De ez a módszer talán még rosszabb, mint a megyei tanácsrendszer. A Fidesz a liberális gazdaságpolitikát ötvözi a szocialista pártrendszerrel. Mondjuk nincs min meglepődni, hiszen egy részük onnan érkezett, és úgy látom, egy kis nosztalgia is van bennük iránta. Én azonban hiszek a polgárokban és a közösségekben, ezért úgy vélem, vissza kell szerezni a szabad városokat az ott élő polgároknak, és a város fejlődésének irányát helyből kell megszabni, nem Budapestről.

Nincs Önben kettősség, ha arra gondol, hogy az ellenzék közös jelöltje lehet, miközben Ön a Jobbik pártigazgatója? Nem ír felül mindent a pártérdek?

Érdekes felvetés, hiszen az elmúlt években tényleg azt láthattuk, hogy a fideszes képviselőknél a párt érdeke mindent felülírt. Vezényszóra sorosoztak, most vezérszóra fújják az ellenzéki szereplők és szavazók pocskondiázását is, hiszen Kövér Lászlótól tudjuk, hogy az ellenzék nem a nemzet része, szerintük csak az a magyar, aki fideszes. Ha már az előbb a városvezetők kerültek szóba, hadd mutassak rá arra, hogy a mi városvezetőink Jászberényben, Ózdon vagy például Dunaújvárosban nem pártpolitikát folytatnak, hanem tisztességesen dolgozva, a lakosokért, a helyiekért tesznek meg mindent. Az egyéniben nyert parlamenti képviselőnk, Kálló Gergely felszólalásainak 80 százaléka Dunaújvárosról és térségéről szól.

Mert mi ezt tekintjük feladatnak, hogy élhető közösségeket teremtsünk és valóban a lakosságot képviseljük. A mi pártunknak ez az érdeke, én pártigazgatóként is ezt hirdetem, így semmi kettőség nincs bennem emiatt.

Lesz 2022-ben kormányváltás?

Én mindent megteszek érte. Mind a választókerületemben, mind a közösségemben. Ehhez azonban szükség lesz mindenkire, szükség lesz arra, hogy minden egyes választópolgárhoz eljusson majd az ellenzék közös programja és megértsék, hogy számunkra mindenki a nemzet része, aki magyarnak vallja magát, gondoljon bármit is a világról. A politikának ugyanis nem az uralkodásról, hanem a konszenzusokról és az emberek jólétének megteremtéséről kell szólnia.

Ha megvalósul a kormányváltás, Ön szerint mi lesz a legfontosabb feladata a kormányváltó erőknek?

Szerintem az egyik legfontosabb és talán legnehezebb feladat a kormánypropaganda éveken át tartó uszítása, gyűlölet szítása által okozott társadalomkárosodás visszafordítása lesz. Mondhat bárki bármit, ha visszatekintünk, láthatjuk, hogy a politikai közbeszédet a Fidesz züllesztette oda, ahol most van, és az is sokat elárul, hogy a nyílt hazugságaikon, cinizmusukon már senki meg sem lepődik. De a közbeszéd züllesztésébe tartozik az is, hogy elinflálódott a nemzet, a keresztény, a polgári, a konzervatív vagy akárcsak a hazafi szavunk jelentése is.

Olyan szavak, amik számomra értéket jelentenek, sokaknak már csak a gyűlölködő, pénzéhes, hazudozó elittel párosulnak.

Persze nagyon fontos ezen felül a kicsatornázott közvagyon visszaszerzése vagy a demokratikus intézmények leépítésére tett lépések visszafordítása is, de én nem vagyok jogász, hogy ezekhez érdemben hozzászóljak. Azt viszont látom és érzem, hogy a közbeszéd hogyan mérgezte meg a közösségeket, és úgy gondolom, hogy egy egészséges, prosperáló társadalom felé vezető úton az elsők között kell lennie, annak, hogy erre megoldást találjunk.

Ha kormányváltás lesz és Ön bekerül a parlamentbe, milyen szerepet vállalna?

Agrár-környezetgazdászként a mezőgazdaság és vidékfejlesztés területéhez szívesen adnám az ötleteimet és tudásomat, amennyiben igényt tartanak rá. Azonban, ahogy korábban említettem, ha a választók megtisztelnek azzal a bizalommal, hogy engem választanak képviselőjüknek, akkor elsődleges feladatom az lesz, hogy a kecskemétiekért, kunságiakért, Lajosmizse, Szabadszállás, Fülöpháza, Felsőlajos, Kerekegyháza, Szalkszentmárton, Tass és Ladánybene lakóért dolgozzak. Ahogy a mottóm is szól: értetek, veletek, egyként közületek.