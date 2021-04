A PDSZ azt kéri Áder Jánostól, hogy zárassa be az iskolákat

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) pénteken nyílt levélben fordult Áder János köztársasági elnökhöz, melyben azt kérik, vesse latba befolyását azért, hogy a járvány jelenlegi szakaszában a teljes oktatás visszatérhessen a digitális munkavégzéshez.

A PDSZ úgy látja, a nevelési-oktatási intézményekben továbbra sem tartható a távolság, és mivel nem kötelező a maszkhasználat, nem csak a még immunitást nem szerzett kollégák vannak veszélyben, hanem azon dolgozó családok is, akik otthonába így minden igyekezetük ellenére is eljuthat ez a halálos vírus. Külön felhívták a figyelmet arra is, hogy egyre több gyermek betegszik meg súlyosan.

A szakszervezet egyébként üdvözli, hogy az elnöki házaspár alapítványt hozott létre a koronavírus miatt árván maradt gyermekek megsegítése érdekében.

Áder János mellett levelet küldtek Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak is. Ebben több szakmai kérdést is feltettek a politikusnak, többek között arról, hogy miért tartják biztonságosabbnak azt, hogy 10 diák 4-5 napon át, napi 3-4 órában egy-egy teremben felügyelőtanárokkal összezárva írásbeli dolgozatot ír, szemben azzal, hogy egy teremben egy-egy diák, egy háromtagú bizottság előtt átlagosan másfél-két óra alatt leszóbelizik, akár valamennyi vizsgatárgyból.

Kíváncsiak voltak arra is, hogy milyen intézkedéseket hoz az oktatásirányítás annak érdekében, hogy a diákok közti esélyegyenlőség érvényesülhessen az idei érettségin, tekintettel arra, hogy a digitális oktatáshoz nem fértek hozzá egyformán a diákok.

Maruzsa Zoltánt arról is kérdezték, hogy milyen konkrét megoldással rendelkeznek azon diákok számára, akik saját vagy családtagjaik krónikus megbetegedése miatt nem tudnak megjelenni az érettségin, és milyen módon gondoskodnak róla, hogy ne szenvedjenek hátrányt, ne veszítsenek évet. Ezen túl arra is választ várnak, hogy miért ragaszkodnak tomboló járvány alatt az érettségi mostani lebonyolításához, miért nem csúsztatják inkább át nyárra.