Operatív törzs a hétvégi terasznyitásról: Nem találkoztak kirívó szabálysértéssel

A terasznyitást követően először állt kamerák elé az operatív törzs hétfőn. Kiss Róbert rendőr alezredes, az ügyeleti központ vezetőhelyettese elmondta, a hétvégi nyitás során a rendőrség azt tapasztalta, a lakosság többsége együttműködő volt, kirívó szabálysértéssel pedig nem találkoztak. A teraszok és kerthelyiségek megnyitásánál a szabályokat megszegőkkel szemben elsősorban figyelmeztetést alkalmaztak.

Mint ismertette, az elmúlt 24 órában a maszkviselési szabályok megszegése miatt 2137 esetben intézkedtek a rendőrök, közterületi maszkviselési hiányosság miatt 2134 esetben léptek fel. Üzletekben 3 esetben nem viseltek maszkot, míg tömegközlekedési eszközön 34 emberrel szemben kellett intézkedni.

Müller Cecília országos tisztifőorvos közölte, a beoltottak száma 3 603 901 fő, közülük 1 665 067 fő a második oltását is megkapta, szombaton pedig 600 ezer Sinopharm-vakcina érkezett. Ezen elölt vírust tartalmazó vakcina várhatóan nagyon hatásos lesz a különböző variánsokkal szemben is, mondta a tisztifőorvos, hozzátéve, a magyar vakcina előállításához is ezt a technológiát alkalmazzák majd.

A honvédség oltóbuszok kapcsán elmondta, azok továbbra is járják az országot, s elsősorban a kis falvakba mennek el: hét megyében 62 településen jártak, több mint 10 ezer embert oltottak be.

A napi adatok ismertetésekor úgy fogalmazott:

A járvány nem ért véget, a koronavírus itt van köztünk.

A tisztifőorvos beszélt az indiai mutánsról is: Svájcban is detektálták már ezt a variánst, s úgy véli, az itthon használt öt vakcina védelmet nyújt ezen mutánssal szemben is.

Örülünk a felszabadult baráti találkozásoknak a teraszokon, de továbbra is felelősséggel tartozunk egymás iránt, ezért a közterületen maszkot kell viselni és a higiéniai szabályokat be kell tartani

– mondta Müller Cecíila, hozzátéve, a szennyvízminták azt mutatják, hogy a legtöbb városban csökkenőben a vírus örökítőanyagának a mennyisége, egyedül Debrecenben mértek stagnálást.