Demeter Márta, Szabó Tímea és Kunhalmi Ágnes is bejelentette az indulását az előválasztáson

Az MSZP és a Párbeszéd társelnökei, azaz Kunhalmi Ágnes és Tóth Bertalan, valamint Szabó Tímea és a Karácsony Gergely közös sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az előválasztáson közös jelölteket indítanak. Az is kiderült, hogy Szabó Óbuda-Békásmegyer választókerületben, Kunhalmi pedig a XVIII. kerületi választókerületben indul majd. Mind a ketten itt szereztek parlamenti mandátumot 2018-ban.

Ide tartozik, hogy az LMP is bejelentette Demeter Márta indulását, méghozzá a főváros 8-9. kerületében. Budapest 6-os számú OEVK-jában eddig Csordás Anett (a C8 és a Momentum civil jelöltje), Manhalter Dániel (DK) és a Párbeszéd frakciójába jelentkező Jámbor András (a Mérce volt főszerkesztője) jelentkezett be az előválasztásra, de a mai naptól Demeter Márta országgyűlési képviselő is beszállt a versengésbe.