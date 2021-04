Kormányzati vagyonátmentésről ír a Financial Times

Mint ismert, kedden megszavazta a kétharmados fideszes többség az állami közvagyon jelentős mértékű átkerülését a közérdekű vagyonkezelői alapítványokba. Az állami vagyon alapítványi kézbe kerülésével elveszíti közpénz jellegét, a több ezer milliárd forintnyi összegekről pedig a Fidesz által kinevezett kurátorok dönthetnek.

A Financial Times is kiemelt figyelmet fordított az egyedülálló törvény elfogadására. Mint írták, a törvény bírálói szerint ezek az intézmények a kormánypártok kezébe adják az ellenőrzést, cserébe jóval szerényebb pénzügyi vizsgálatra számíthatnak, mint az állami kézben lévő társaik. A lap szerint az ellenzék azt is kifogásolja az újonnan elfogadott törvényben, hogy a magyar felsőoktatás

"a hatalom ideológiai és anyagi szorításába kerülhet."

A berlini Német Marshall Alapítvány részéről Hegedűs Dániel úgy fogalmazott, hogy a kormánypártok tulajdonképpen szétosztják az állami vagyont, mert felmérték annak a lehetőségét, hogy a jövő évi választást elbukhatják.

"Ezért egy olyan lehetőséget szeretne megteremteni magának, amellyel könnyen visszakatapultálhatja magát a hatalomba."

A független ellenzéki képviselő, Szél Bernadett szerint a szóban forgó egyetemek, azért szavazták meg a modellváltást, mert nagyon jól hangzó pénzügyi ígéretet tett számukra a kormányzat. Ugyanakkor garanciákat nem kaptak arra, hogy fennmarad-e az autonómiájuk, illetve arra, hogy beleszólhatnak-e a kuratórium összetételébe.

A Financial Times emlékeztetett, hogy az ellenzéki EP-képviselők kedden levélben sürgették Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét annak érdekében, hogy a Bizottság ne folyósítsa Magyarországnak a járványalapból előirányzott több mint ezer milliárdos összeget, mert annak nagyrésze eltűnne az alapítványi rendszerben. Ráadásul, a rendszer azt célozza meg, hogy még inkább felszámolják Magyarországon az oktatás szabadságát és intézmények önállóságát.