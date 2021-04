Modernkori padláslesöprés - Az orbáni közvagyon kiszervezés életben tarthatja a rendszert 2022 után?

Alig egy évvel a választások előtt a kormány megkezdte a közvagyon kimentését, amit többek között alapítványokba tolna át. Olybá tűnik, hogy a közpénz jelleg megszüntetésének kísérletével a Fidesz számításba vette Orbán Viktor 2022-es vereségét, vagy legalábbis a kétharmad elvesztését, így az ellenzékként felmerülő jövőképre gondolva most elsődleges feladatként a NER-gépezet későbbi olajozott működését igyekezhetnek biztosítani. Mindez mennyiben szűkíti be a következő kormány lehetőségeit? A felsőoktatást végképp el kell engedniük? Mit üzen mindez a párt híveinek? Az Orbán által leporolt kádári-modell vajon 2021-ben is sikerre vihető? Z. Kárpát Dániellel, a Jobbik alelnökével és az ellenzéki közös programírás delegáltjával többek között ezekről is beszélgettünk. Interjú.

Jövőhéten dönthet arról a parlament, hogy a hazai felsőoktatás közel 70 százaléka alapítványi fenntartásba kerüljön, illetve, hogy ezermilliárdnyi közvagyont szervezzen ki kormánypárti vezetőség alatt álló szervezeteknek. Ha a törvényjavaslat átmegy, akkor kezdetben 32 közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány kezdheti majd meg a munkát, miközen az állam alól olyan tevékenységeket szervezne ki az Orbán-kormány, mint az egészségügyi, a mezőgazdasági, vagy a kultúrális. Mindennek lényege, hogy az alapítványoknak adott állami vagyon ezzel elveszítse közpénz jellegét, ugyanis a Fidesz által kinevezett kurátorok dönthetnek majd ezeknek az összegeknek a sorsáról, aminek visszavonhatóságát megtiltja a törvény. A helyzetet csak nehezíti, hogy az alapítványok működésére irányuló szabályok csakis kétharmados többséggel lesz módosítható.

Itt azonban még nem állt meg a kormány és egy további javaslatot is benyújtottak az Országgyűlésnek, mely szerint felállítanák a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát. Ez a szerv felügyelné többek között a szerencsejáték-piacot, a dohánykereskedelmet, a bírósági végrehajtást, illetve a felszámolói névjegyzéket is (a javaslatokról pontosabban itt és itt írtunk).

A kormány több ezermilliárdos közvagyon kiszervezését kezdte meg, amit terveik szerint alapítványokba játszanának át, ezzel megszüntetve a közpénz jellegüket. Adja magát a választások előtt egy évvel, hogy mindez a NER életbentartására irányuló kísérlet Orbánék részéről. A javaslatok elfogadásai mit vetítenek előre a hazai politikai életet tekintve?

Egyértelműen arról van szó, hogy a választási vereség eshetőségére készül a kormány. A Fiatal Demokraták azokat a módszereket használva - amiket ellenük használtak fiatal korukban - most egy modernkori padláslesöprésre készülnek.

Nem túlzás kijelenteni, ahogy a spontán privatizációval rengeteg kár érte a magyar államot és az állami nemzeti vagyon rengeteg eleme veszett el értelmetlen módon, úgy most egy újfajta privatizációs hullámot gerjesztve a kormány is kimenti magának a vagyon egy részét, miközben óriási károkat okoz a nemzetgazdaságnak. Ne vegye senki fenyegetőzésnek: nem marad így ez a dolog, nem fogjuk annyiban hagyni és az új nemzeti egységkormány vissza fogja szerezni az összes elvont állami nemzeti vagyont, miközben felelős, jó gazda módjára állami felügyelet alatt gyarapítani szeretné ezt, nem pedig eltékozolni.

Ez lehet a jelenlegi kormány egyetlen célja?

Nem mondom, hogy az egyetlen célja a hatalom és a vagyon átmentése, hiszen a rendszer lényege a korrupció és az állandó hazudozás. Azt láthatjuk, hogy már 2010 előtt - mikor a NER-t megpróbálták kiépíteni - hasonló módszerekkel igyekeztek megkörnyékezni helyi véleményvezéreket és olyan közszereplőket, akiktől a hatalmuk megszerzését, majd fenntartását várták. Azt is látnunk kell, hogy ezek a módszerek nem "rendszer-vadhajtások", hanem magát a rendszert jelentik. A NER egy új feudalizmust épít kiskirályokkal, akik aztán túlélési lehetőséget osztogatnak, adott esetben még a közmunkát is. Ezzel a Borsod 6-os választókerületben az időközi választáson élesen szembesültünk. Ha pedig a kiskirályokkal valaki szembekerül, akkor bizony helyben elveszítheti a jövőképét is. Eddig ez a feudalizmus vidéken működött erősen, most azt látjuk, hogy ezermilliárdos nagyságrendben, országosan és a nagygazdasági térben is ezt a működési modellt kívánja meghonosítani a kormány. Amit mi pedig nem fogunk annyiban hagyni.

A javaslat szerint három tucat közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány kialakításáról van szó. Mit gondol, a későbbiekben ez a szám még módosulhat?

Nem csak erre számítok, de nyilván növekedni fog ezeknek a száma is. A kimentett ezermilliárdos vagyontömeget fogja szaporítani a kormányzat, továbbá minél több kinevezettet igyekszik parlamenti cikluson átívelő módon helyzetbe hozni vagy hagyni. Ezt látni most az Állami Számvevőszék szervezeti egységénél is. De igyekszik majd azokat a gazdasági zárványokat is kiépíteni amiből majd a saját ellenzéki tevékenységét finanszírozni tudja, vagy adott esetben a nemzeti egységkormányt megpróbálhatja megbuktatni. Tökéletesen látszik az antidemokratikus és vérbolsevik képlet, mely szerint aki nincs velük, az ellenség. Az ellenzéki összefogás, és ezen belül a jobboldali, keresztényszociális érzékenységgel és megközelítéssel bíró Jobbik egészen más Magyarországot képzelt el, mi a jólét Magyarországát mindenki számára elhoznánk, melyben nem ellenségként tekintünk a nem bennünket támogató emberekre, hanem minden választópolgár képében egy szövetségest látunk és keresünk.

Csak néhányat említve azokból a szektorokból, aminek a tevékenységét az állam alól kiszerveznék: egészségügyi, kultúrális és mezőgazdasági. Milyen területek lehetnek még fontosak a jövőben a minsizterelnöknek, amiknek a kiszervezése nagy eséllyel megtörténhet még?

Azt láthattuk, hogy a Fidesznek az oktatás egy kiemelt célterület volt, érdekes mód például az egészségügy megreformálása terén már nem voltak ennyire bátrak. Az oktatást viszont kipécézték maguknak, és azzal sem árulok el újdonságot, hogy a gazdasági holdudvarhoz tartozó egységeket teljes piaconként, ágazatonként "megszállva" próbálják kiszervezni - mint tették ezt például a dohánykereskedelemmel. Nem véletlen, hogy tételesen, piaconként haladnak ezeken végig.

Újabban igen beszédes, hogy a felszámolók piacát és a végrehajtók ellenőrzését is igyekeznek kiszervezni saját hatáskörbe. Kijelenthetjük, hogy eddig a kormány asszisztált a több ezernyi kilakoltatáshoz, innentől kezdve pedig ő maga akarja ellenőrizni, majd talán le is bonyolíttatni ezeket.

Egy másik törvényjavasaltban szó esik a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának felállításáról. Ez pontosan milyen feladatot látna el?

A szerencsejáték- és a dohánypiac felügyeletének kiszervezésén túl többek többek között alá tartozik a végrehajtók felügyelete. Ennek erős szimbolikája van, hiszen eleve a devizahitelezés palackjából 2001-ben a mostani kormány elődje engedte ki a szellemet. Aztán a 2010 előtti, devizahiteles szempontból egyáltalán nem dicsérhető kurzus alatt felszaporodtak ezek a hitelek, mígnem 2010 után elszabadult a pokol és több mint 18 ezer családot lakoltattak ki oly módon, hogy a kormány kötött egy paktumot a bankrendszerrel, miszerint nem okoz nekik kárt a károsultakat mentő módon, miközben kvótákban állapodott meg velük, hogy negyedévenként mennyi embert lehet kilakoltatni az otthonából. (Az EBRD-paktum szövege a mai napig olvasható a kormány honlapján, beszédes módon csak angol nyelven.) Most, hogy a végrehajtókat engedték a zavarosban és a járvány alatt halászni, még a végrehajtók felügyeletét is megpróbálják elvenni majd egy leendő kormánytól, hiszen egy saját szerveződésről van szó, amit egy minisztériumi kinevezett alá akarnak szervezni, akit nyilván a kormány akar majd hosszú időre bebetonozni. Ez már rég nem a demokráciáról, hanem egy pártállam kiépítéséről szól.

A valóság Magyarországon az, hogy miközben a Fidesz máshol deep state-től, „mélyállamtól” és háttérhatalmaktól retteg, ő maga próbál a bukás esetére párhuzamos hatalmat kiépíteni. Azt csak remélni tudom, hogy nem burjánzik el odáig a folyamat, amikor is a különböző véleménybuborékok mentén párhuzamosan gondolkodó társadalmak alakulnak ki.

Z. Kárpát Dániel Béli Balázs/ Alfahír

A közvagyon kimentését a választások előtt Orbán Viktor előrelátó döntéseként is felfoghatjuk, azonban a pártkádereknek azt is üzenheti, hogy a Fidesz nemcsak a kétharmadot, de akár a 2022-es választásokat is elveszítheti.

A győzelem vagy halál szituációja merül fel sok esetben a kormánypárti kádereknél. Tisztelet a kivételnek, de elképesztő, parázsló gyűlölettel igyekeznek "pusztítani" az ellenzéki képviselőket vagy akár közszereplőket, iparszerűen működő hazugsággyárral, aljas módon terjesztett rágalmakkal, melyekről eddig kétszáz alkalommal már kiderült a sajtóperek során, hogy nem találkoznak az igazsággal. Úgy érzem, a Fidesz felsővezetése a teljes káder-garnitúrát megpróbálja kötelező választás elé állítani és azt a hamis képet festeni fel előttük, miszerint egy kormányváltást a felperzselt föld taktikája követi, vagyis elveszítik az állásukat, ami természetesen nem igaz. A szakembereket hagyni kell dolgozni és mindenki az érdemei szerint kell, hogy előre jusson. Tehát aki a szakterületén - legyen szó egy orvosról vagy egy gazdáról - kiemelkedőt nyújt, hadd dolgozzon és adott esetben ezt az államnak is jutalmaznia kell az adórendszeren keresztül. Aki viszont károsítja a közvagyont, az kapja meg az ennek megfelelő büntetését és következzen a régóta elmaradt elszámoltatás. Minden normális országban így működik, inkább az az érthetetlen, hogy Magyarországon ez miért nincs így.

Az utóbbi időszakban több szempontból is megközelítették a kormány motivációját a módosítások kapcsán, ami kísértetiesen hasonlít a kádári technokrata elit sikeres befolyás átmentésére. Az akkor működőképesnek volt nevezhető, de 2021-ben vajon Orbánk megismételhetik a történelmet?

Ez már akkor sem volt egy működő modell, az eladósodásunk árán ment és a mai napig nyögjük azt a brutális mértékű államadósságot, ami a korábbi korszakban halmozódott fel. De lehet ennek egy pszichológiai háttere is:

nem vitatom, hogy ezek a hölgyek és urak az előző évezredben, fiatal demokrataként pozitív változást akartak elérni a világban, ám észre sem vették, hogy már öreg bolsevikká csontosodva ugyanazokat a módszereket használják a politikai ellenfeleikkel szemben, mint amiket velük szemben alkalmaztak megboldogult fiatalkorukban. Ez a kormányzat zsigereiben a régi letűnt korszakból fakad és annak az eszközrendszerét, módszereit használja, ezért talán nem is alkalmas arra, hogy megértse ennek az új világnak a problémáit.

Ezt tökéletesen megmutatja, ahogy a magyar fiatalokkal és a hazánk jövőjével bánik, ahogy folyamatosan ellehetetlenítik az új generáció lehetőségeit. A kényszerű kivándorlás folyamatával szemben a Fidesz semmit nem tudott és nem is akart tenni, nem érti a lakhatási, életkezdési krízist, továbbra is engedi évekig diákhitelben fuldokolni a magyar ifjúságot. Ebből adódik, hogy a működési modell, amit kitaláltak nem lehet fenntartható túl sokáig, akár a múltból hozták ezt, akár most találták ki a boszorkánykonyhában, hiszen a közpéncsatornák folyamatos pumpálása csak a közösség és a nemzet kárára történhet. Márpedig ez a nemzet veszített eleget ahhoz, hogy ne férjen bele számára még több.

A vagyonkimentés és a vele járó tulajdonviszonyok megváltozása felveti, hogy az ellenzék egy esetleges kormányváltást követően képtelen lesz mit kezdeni a kialakult helyzettel.

Nem hiszek a felvezetőben, nem állhat elő egy olyan helyzet, melyben megszületik egy nemzeti egységkormány, amely béna kacsaként tántorog, majd nem tud semerre sem lépni. Az ellenzéki közös programírásba a Jobbik engem delegált, így látom, ahogy az ellenzéki kovácsműhelyekben "ezerrel" kalapálják az ilyen helyzetekre vonatkozó, valódi és a jogállami kereteken belül maradó megoldásokat.

Azonban ha most elmondanánk, hogy milyen ötletekkel, elképzelésekkel találkozunk, akkor egészen biztos, hogy este 23:58-kor Semjén Zsolt a vadászkiállítás szünetében benyújtana egy törvényjavaslatot, amely kizárná annak a lehetőségét, hogy mi ezt normális módon rendezzük a maga idejében...

Éppen ezért fatális hibának tartanám, ha az ellenzék a receptjeit kiadná, amelyek tulajdonképpen kiválóan végzett szakjogászok megoldásai. Megjegyzem, végre jó lenne általánosságban is egy olyan Magyarországban élni, ahol a politikusok szakemberekre hallgatnak.

A felsőoktatás magánosítására törekvő javaslat kapcsán az is felmerült, hogy a következő kormányoknak alig lesz beleszólása az egyetemi világba, hiszen ezzel kizárják őket. Erről mit gondol?

Elképzelhetetlennek tartom már csak azért is, mert a fenntartásukhoz szükséges állami összegekre, úgy tudom, ez a rendszer is igényt tart. Márpedig, ha az adófizetők pénzére igényt tartanak - akár fenntartásra, akár fejlesztésre - akkor bizony az adófizetők általi ellenőrzés lehetőségét is meg kell teremteni. Önmagában nem az alapítványi formát ítélem el, hiszen attól, hogy valami ennek a keretei között működik még lehet jó, csak nem úgy, ahogy a Fidesz akarja - a minisztereit, kádereit ültetve be az egyetemi ellenőrző szervezetekbe. Azért mert hazánkba jön egy külföldi egyetem, nem vágnánk eret, ahogy viszont azt teszik, nemzetközi hitelszerződéssel, kínai hitelre épülő százmilliárdokkal, azzal már nem tudunk és nem is akarunk azonosulni.

A javaslatok elfogadása mennyiben fogja beszűkíteni a következő kormány mozgásterét, ha a 22-es választásokat megnyerik?

A kormánynak a terveit sok esetben a népharag is be tudja majd szűkíteni, például akkor, ha egy valóban köszolgálati média érdemben tájékoztatja a polgárokat arról, mi is történ az elmúlt tíz év Magyarországán. A kormány jónéhány őrülete, amit most keresztül tudott vinni egy választási vereséget követően fenntarthatatlanná válik. Azt is látom, a kabinet ott követi el a hibát, hogy azt hiszi, ami a saját véleménybuborékán - ami 1,5-2 millió emberen - könnyedén keresztülvisz, az az ország akarata, miközben ez kimutatható módon nem így van. Az ország akarata a kelleténél jóval többször eltér attól, amit a 49 százalékkal megválasztott kétharmados kormány gondol a világról, és leginkább ez ítélte bukása az Orbán-rendszert, regnálásának naptári végpontjától függetlenül.