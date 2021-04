A csengeri örökösnő szerint Kósa ajánlott segítséget az 1300 milliárd megszerzéséhez

P. Mária meghallgatásával folytatódott a mátészalkai járásbíróságon a Kósa Lajos érintettségét is vizsgáló ügy tárgyalása.

A Telex tudósítása szerint a csengeri örökösnő tagadta, hogy bárkit megtévesztett volna, vagyis nem tartja magát bűnösnek. Azt állította, nem ő kérte a Fidesz alelnökének a segítségét, Kósa Lajos maga ajánlkozott, amikor tudomást szerzett az állítólagos 1300 milliárd forintos örökségről.

P. Mária állítása alapján ő egy, a csengeri polgármesteri hivatalba érkezett levélből értesült az örökségről, ezután kereste meg Péteri István ügyvédet, aki Kósa sógora, Orendi Mihály révén értesült a vagyonról. Orendi a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség ügyvezető igazgatójaként és a debreceni sportlétesítményeket kezelő cég vezetőjeként is Kósa Lajos környezetéhez tartozott.

P. Mária őrizetbe vétele a repülőtéren Antal N/ORFK

P. elmondása szerint miután Kósa felajánlotta a segítségét, családjaik jó kapcsolatba kerültek, még vendégségben is jártak egymásnál. Segítsége fejében Kósa több ajándékot is elfogadott, például a felesége nevére is ki lett állítva egy okirat arról, hogy kap kétmillió eurót. Kósa emellett négyszer is elkísérte Svájcba az örökösnőt, hogy bankokkal tárgyaljon. P. szerint a svájci tartózkodásuk idején még Kósa szállását is ő fizette.

Még mindig hiszek abban, hogy az örökség létezik. Ha nincs, akkor engem is becsaptak

- mondta P. Mária hozzátéve, egyelőre a nyomozóhatóság és az ügyészség se tudta bizonyítani, hogy van-e örökség, vagy nincs.

Röpködtek a Kósának ígért milliárdok

A Blikk cikke szerint több ajándékozási szerződést is kötött Kósa Sz. Gábornéval 2016-ban. Az egyik alapján Kósáé lett volna az egyik legnagyobb francia bank, a Credit Industrial et Commercial Bank (CIC AG) 24,09 százaléka. A lap birtokába került szerződés szerint Kósa az ajándékot „köszönettel elfogadta” a szélhámosnőtől, aki azt állította a politikusnak, hogy 99 százalékos részesedése van a bankban. A francia óriásbank nagyobb bármely magyar pénzintézetnél, több mint ötmillió ügyfele van, és több mint harminc országban van jelen. A napilap úgy tudja, Kósát egy svájci céggel is megajándékozta a csengeri örökös, pontosabban öt éven keresztül az osztalékjövedelmének öt százalékát ajánlotta fel a politikusnak, aki ezt is köszönettel elfogadta. Az országgyűlési képviselő a rendőrségi vallomásában azt mondta, hogy a két ajándékozási szerződés az aláírás pillanatában is semmis volt, hiszen az ajándéktárgyak nem voltak az ajándékozó birtokában.

A rendőrség még 2018 tavaszán csalás miatt gyanúsítottként hallgatta volna ki a nőt. Az akkori nevén élő Sz. Gáborné azonban elhagyta az országot. Nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene, és végül Svájcban fogták el 2018-ban. A vádirat szerint a nő húsz sértettnek okozott közel 780 millió forintos kárt. A megtévesztett emberektől 1,4 millió és 387 millió forint közötti összegeket csalt ki, amelyből kevesebb mint 4 millió forint térült meg.

A vádak beigazolódása esetén akár tíz évet is kaphat P. Mária, akinek korábbi férje 2018-ban, és egyik fia 2019-ben öngyilkos is lett.