A nap, amikor Orbán Viktor egyetlen mondatával oltási pánikot okozott

Totális káosz alakult ki a kórházi oltópontoknál, miután péntek reggel kiderült, hogy Pfizer-vakcinára is lehet időpontot foglalni. A honlap már reggel, nem sokkal 7 óra után összeomlott, de előtte sem volt megbízható: 6-7 óra között már észlelhetők voltak akadások, olvasóink között akadtak olyanok, akiknek a regisztrációjuk végigment, de arról visszaigazolást már nem kaptak, így lényegében azt sem tudhatták biztosra, hogy él-e a lefoglalt időpontjuk, vagy nem.

Ám mivel arról a híradásokból mindenki értesülhetett, hogy pénteken 100 ezer adag Pfizert terveznek beadni a jelentkezőknek, két opció maradt:

az emberek türelmesen megvárják, míg helyreáll az oldal, és legfeljebb átcsúszik az oltásuk szombatra. ha úgysem tud senki regisztrálni, viszont a vakcinákat mindenképpen pénteken akarják elhasználni, akkor irány a kórház, bármilyen időpont nélkül. Sokáig nem kell elemezni, hogy ez mit jelent: káoszt.

A döntést Orbán Viktor miniszterelnök hozta meg az emberek helyett azzal, hogy a péntek reggeli közrádiós interjújában azt mondta:

„Aki Pfizert akar kapni, az ma még kaphat, aztán legközelebb majd hetek múlva jut neki ilyen oltóanyag.”

És ezzel a mondattal Orbán Viktor a káosz mellett döntött. Az emberek ezérvel indultak neki a kórházaknak, ahol több száz méteres sorok alakultak ki: ott voltak a hajnalban időpontot foglalók, a visszaigazoló e-mailt már nem kapók, a foglalni egyáltalán nem tudók, a más oltásra várók, a második dózisra érkezők. Mindenki.

Ez minden lett, csak nem rendszer.

A kormányzati kapkodást egyébként az is mutatja, hogy csütörtökön az Alfahír azon kérdésére, hogy mikor lesz szabad vakcinaválasztás az időpontfoglalási rendszerben, a Kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter arról beszélt, hogy mivel már van kétféle vakcina (Sinopharm és AstraZeneca), igazából szabad vakcinaválasztás van. Ami érdekes: ekkor még szó sem esett a kevesebb, mint egy nappal később élesben elinduló Pfizer-kampányról.

Persze felmerül a kérdés, hogy miért indult ekkora roham a Pfizerért: bár érezhetően ennek az oltóanyagnak van a legnagyobb bizalma az emberekben, most kár boncolgatni, hogy ez hogyan alakult ki, mert nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy a Pfizer nem csak a legkelendőbb vakcina, de a szakértők is kivételeznek vele, hiszen vannak olyan élethelyzetek, amikor orvosok kifejezetten ezt írják elő az oltandó személynek. Számtalan krónikus betegség, de nők esetében még a várandósság tervezése is ide tartozhat. És itt jön a következő, nehezen értelmezhető kormányzati döntés.

Orbán Viktor pénteki, pánikkeltéssé alakult beszédében elmondta, hogy valójában azért kell sietni a Pfizer-vakcinák pénteki felvételével, mert szombattól ezeket félre kell tenni a 16-18 év közötti diákoknak.

Mindezt úgy, hogy – bár a brit mutáns a fiatalokra is veszélyesebb a korábbiaknál, de – tulajdonképpen olyan korosztálynak teszik félre a Pfizert, ami a legkevésbé kitett a súlyos szövődményeknek, míg ennek árán olyanoknak nem jut belőle, akik orvosi tanácsra nem kaphatnak más oltást.

Ebből kiindulva pedig kijelenthetjük, hogy mind a zárlatot, mind a tömeges és nyílt időpontfoglalást hiba volt meghirdetni úgy, hogy a kimondottan orvosi vélemény alapján rászoruló regisztráltak egy része még mindig várja saját Pfizer-adagját, hiszen a miniszterelnöki interjú alapján ők újabb hetekig nem fognak oltást kapni.

De ha már elkövették ezt a hibát, legalább felkészülhettek volna rá, hogy rendesen hibázzanak: mert azt sem sikerült.