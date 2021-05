Az Aranybika szálló lesz a Mathias Corvinus Collegium debreceni központja

A patinás Aranybika szálló lesz a jövőben a Mathias Corvinus Collegium (MCC) tehetséggondozási és oktatási programjainak debreceni központja - jelentette be az MCC kuratóriumának elnöke, a Miniszterelnökség államtitkára csütörtökön a helyszínen, sajtótájékoztatón.

Az MTI tudósítása szerint Orbán Balázs arról beszélt, hogy a MCC megvásárolta és felújítja az épületet. Először a szálloda "új szárnyát" alakítják át, addig a régi szállodarészben kezdődik meg a képzés, amely később a felújított részben működik tovább. Ezután újítják fel a régi épületet, amelyet ismét szállodaként működtetnek majd - ismertette.

Budapest után a vidéki egyetemi városokban nyitja meg központjait az MCC, ahol az általános iskolától az egyetemekig vehetnek részt ingyenes tehetséggondozó programokban a fiatalok - mondta az elnök.

Hozzátette, hogy Debrecenben visszaállítják az Aranybika régi hírnevét, ugyanis állítása szerint a szállásfunkció mellett a korábbi kulturális-közösségi terek is visszatérhetnek az Aranybikába, ugyanis az ingatlanhoz tartozó hangversenyterem megóvásáról is tárgyal a Mathias Corvinus Collegium a város vezetésével.

Orbán Balázs kiemelte, hogy az ingatlant értékesítő cég tulajdonosával rendkívül korrekt szakmai párbeszéddel sikerült mindkét fél részére előnyös megállapodást tető alá hozni, kifogástalan volt az együttműködés az adásvétel körülményeiről, tartalmáról. Mindkét fél abban volt érdekelt, hogy a nagy múltú épülethez méltó funkciók társuljanak, és az Aranybika visszanyerje régi fényét.

A Telex emlékeztetett, hogy a, Fidesz-közeli Mathias Corvinus Collegium számára a kormány tavaly decemberben 94,5 milliárd forintot csoportosított át. Ezt megelőzően az intézet vagyonát kezelő Tihanyi Alapítványt nagy értékű vagyonelemekkel, ingatlanokkal, több százmilliárdos Mol- és Richter-részvényekből álló portfólióval látták el, így az MCC így néhány hónap alatt kb. 500 milliárd forint állami vagyont kapott, ami akkora nagyságrend, mint amennyit a magyar állam egy évben a teljes felsőoktatásra költ.

Papp László (Fidesz-KDNP) polgármester üdvözölte, hogy a korábban a kultúrának, a művészeteknek is helyet adó épületegyüttes immár tudásközpont funkcióval is kiegészül. Debrecennek is fontos a tehetséggondozás, és az, hogy az MCC is "konzervatív-keresztény módon gondolkodik a képzésről" - fűzte hozzá.

Kósa Lajos (Fidesz) országgyűlési képviselő azt mondta, hogy

az új szállodarész jelentős átalakításával egy "tájseb" szűnik meg a debreceni belvárosban.

Helyi tradíciónak nevezte, hogy Debrecen belvárosában sok oktatási intézmény van, hozzátéve, a számukat gyarapítja a jövőben az MCC tehetséggondozó központja.