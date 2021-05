Lengyel Máté: „Remélem, végre olyan jelölt fog nyerni, aki valódi képviseletet fog biztosítani Nyíregyházának”

Olyan jelölteket indítunk az előválasztáson, akik helyben már bizonyítottak és akik kellően integratívak ahhoz, hogy ne csak az elkötelezett ellenzéki szavazókat tudják megszólítani, de a bizonytalanokat is" - Jakab Péter, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje nyilatkozta ezt pártja jelöltjeivel kapcsolatban.

Interjúsorozatunkban bemutatjuk a Jobbik színeiben az előválasztáson induló politikusokat, és terveiket.

Lengyel Máté fiatalként is már jelentős politikai rutinnal rendelkezik, hiszen önkormányzati képviselőként is segíti Nyíregyháza fejlődését. A Jobbik politikusa lapunknak elmondta, hogy a koronavírus-járvány miatt óriási áldozatokat kellett hoznia a szabolcsi megyeszékhelynek, ezért is fontos, hogy a térségnek olyan országgyűlési képviselője legyen 2022-től, aki képes kompromisszumra törekedni a választókerületben élők érdekében. Lengyel Máté Szabolcs-Szabolcs-Bereg megye 1-es számú választókerületében lesz a Jobbik képviselőjelöltje az ellenzéki előválasztáson. Interjú.

2018-ban Ön és az MSZP jelöltje összesen 52 százalékot, a fideszes Szabó Tünde pedig 40 százalékot kapott. Ha van választókerület, ahol érdemes előválasztást tartani, az az Önöké... egy korábbi összefogással ma Nyíregyházának ellenzéki képviselője lehetne. Nyerhető a körzete tehát, de vajon kinek lesz az? Hogyan készül az előválasztásra?

Remélem, végre olyan jelölt fog nyerni, aki valódi képviseletet fog biztosítani Nyíregyházának és az itt élőknek. A jelenlegi kormány mindent meg fog tenni a hatalmának megőrzése érdekében, ezért minden jelöltet óvatosságra intenék, hogy csupán a 2018-as választási adatok alapján a körzetet egyből nyerhetőnek tekintse.

A pénz és a propagandamédia a Fidesznek kedvez, és fel kell készülni a Fidesz lejárató kampányára is. Éppen ezért a győzelemért itt is meg kell dolgoznunk.

Az előválasztást a választás első fordulójának tekintem, ahol leginkább az ellenzéki szavazókat kell megszólítani, hiszen ők fognak elsősorban részt venni ezen a szavazáson. A legfontosabb célom, hogy ne csak a jelenlegi hatalom leváltása legyen az egyetlen összekötő kapocs az ellenzéki táborban. Mindenki tisztában van azzal, hogy a jelenlegi hatalmat le kell váltani, mert korruptak, az adófizetők pénzét luxusra költik, a hatalmukkal minden területen visszaélnek és hosszasan sorolhatnám még az álnemzeti Fidesz kormányzásának bűneit. Remélem, hogy az előválasztás nem arról fog szólni, hogy ki tudja hangosabban szidni a Fideszt.

Ennél fontosabbnak tartom, hogy milyen közös jövőt képzelünk el az itt élő családoknak, Nyíregyházának és Magyarországnak. Ezt a víziót, ezt a jövőképet szeretném megismertetni minden nyíregyházival.

Nem fog feszültséget okozni az előválasztás – az ellenzéki pártok egymással való versengése – a helyi ellenzéki szövetségen belül?

Egy egészséges versengés nem hiszem, hogy feszültséget okozna. Én tiszta lapokkal játszom, és biztos vagyok benne, hogy az ellenzéki pártok helyi vezetői megismertek már annyira az elmúlt években, hogy tudják, csapatjátékos vagyok, és bármikor számíthatnak rám a jövőben is.

Lengyel Máté Béli Balázs / Alfahír

Lakossági visszajelzések alapján mennyire elégedettek a választott képviselővel az itt élők?

A hozzám eljutott visszajelzésekből azt látom, hogy a nyíregyháziaknak nem elég az, ha a Budán élő képviselőjük egy-egy fénykép erejéig hazalátogat. A választók joggal várják el, hogy olyan képviselőjük legyen, aki itt él és az itt tapasztalható problémákkal közvetlenül találkozik és foglalkozik is velük.

A koronavírus-járványal kapcsolatos kormányzati politika nemcsak az egészségügyet és a gazdaságot, de az önkormányzatokat is megterhelte. Az Ön választókerületében milyen tapasztalatai vannak az egészségügyi intézmények működésével, a vállalkozások támogatásával és az önkormányzatok ellehetetlenítésével kapcsolatban?

Az egészségügyben dolgozók mindent megtesznek azért, hogy az egészségügy gördülékenyen működhessen. Ezért nem lehet elégszer hálát mondani nekik. De a hálával és a tapsolgatással az egészségügyi dolgozók sajnos nem lesznek kisegítve. Magasabb fizetést, jobb munkakörülményeket, nagyobb megbecsülést érdemelnek a kormányzattól, de ehelyett a járvány közepén új szolgálati jogviszony-szerződést kényszerítettek rájuk.

A járvány közepén a kormány megsarcolja az önkormányzatokat. Nyíregyháza esetében ez többmilliárdos kiesést jelent (gépjárműadó, iparűzési adó, ingyenes parkolás), amit a járványhelyzetben a bajba jutott helyi vállalkozások kisegítésére vagy a turizmus újbóli beindítására is lehetett volna fordítani.

Ugyanez a helyzet az önkormányzatoknál.

És ez ellen egyedül az ellenzék emelte fel a szavát, az önkormányzat pedig a kieső bevételeket a vállalkozókon akarja behajtani az építményadó adóalapjának korrigálásával, azaz mivel az ingatlanárak az elmúlt évek alatt például a CSOK ingatlannövelő hatása miatt nőttek, így az adóalap is növekedett. A problémát értem, de a megoldással nem értek egyet. Ilyen gazdaságilag instabil helyzetben ugyanis nem a vállalkozókat kellene tovább sarcolni. Egy olyan országgyűlési képviselőnek, aki nem a pártja, hanem a választói érdekeit nézi, már rég fel kellett volna szólalnia ezek ellen, de csak csendben hallgat miközben a helyi vállalkozások egyre kilátástalanabb helyzetbe kerülnek.

Lengyel Máté Béli Balázs / Alfahír

Miben szenvednek hiányt a nyíregyháziak? Mely területen lenne égetően nagy szükség a fejlesztésekre?

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az ország egyik leghátrányosabb régiója. Nyíregyháza megyeszékhelyként jobb helyzetben van, de még így is messze állunk az országos átlagtól. A kórház új tömbjeivel az egészségügy jobb állapotba került, de további fejlesztésekre lenne szükség az SZTK és a sóstói úti kórház épületei még mindig várják a megújulást.

Az utak állapota, az ország többi városához hasonlóan nagyon rossz. A több mint 319 kilométer aszfaltozatlan úttal viszont kiemelkedünk a többiek közül.

Ez a szám pedig még elszomorítóbb akkor, ha hozzávesszük, hogy a város tulajdonában 279 kilométer aszfaltozott út van. Sokan már annak örülnének, ha egy masszív útalapot kapna az utcájuk, ami az esőzések utáni kátyúk újratermelődését szüntetné meg. Ehhez szorosan csatlakozik a csapadékvízelvezetés és a csatornahálózat bővítésének és fejlesztésének szükségessége.

Amit még elsődleges fejlesztési prioritásnak tartok, az a panelprogram újraindítása, egy hosszútávú bérlakásépítési program kidolgozása a fiatalok és a képzett munkavállalók itthon tartása miatt, az egyetem fejlesztés, és a turizmus Sóstó-centrikusságának eltolása a város más területei felé, például a bokortanyák bevonásával, ha egyet meg kellene neveznem.

Lengyel Máté Béli Balázs / Alfahír

Van-e olyan eredmény, amire büszke, amit ellenszélben, önkormányzati képviselőként sikerült elérni az elmúlt években?

Csupán 2018 óta vagyok önkormányzati képviselő, de leginkább annak örülök, hogy sikerült kiharcolni a Törzs utcai körforgalmat, ami után lényegében egy körforgalom-építési láz kapta el a városvezetést, sikerült elérni a tömegközlekedés újraszervezését, a Keleti lakótelep felszámolásának megindítását, sikerült forrásokért lobbizni a külvárosi utak fejlesztéséhez, vagy elérni a vállalkozásfejlesztési alap létrehozását. Ezek többségéért több mint 10 éve harcolunk, de természetesen ezek megvalósulása nem egy ember érdeme, hanem mindannyiunké, minden nyíregyházié. Amit sajnálok, hogy ellenzéki képviselőként csak nyomást gyakorolhatunk a városvezetésre.

Ez nagyjából úgy néz ki, hogy 2016-ban még bizottsági tagként javaslatot tettem a város közlekedésfejlesztésének az újratervezésére, ezt elutasították, majd 2018-ban képviselőként ismét javaslatot tettem, amit szintén elutasítottak, mert „erre nincs szükség”, majd 2019-ben az újbóli javaslatra a polgármester jelezte, hogy már folyamatban van, és most 2021-et írunk, de még sehol semmi kézzelfogható eredmény nincs.

Az, hogy politikai alapon utasítják el az ellenzéki képviselők építő jellegű javaslatait, azt eredményezi, hogy amit 1-2 éven belül meg lehetne valósítani, arra 4-5-6 vagy még több évet kell várni, mert a városvezetés felfogása szerint „az ellenzék javaslatait nem szabad megvalósítani”.

2022-ben, az esetleges kormányváltás után mi lesz a legfontosabb feladata a kormányváltó erőknek, és Ön milyen feladatban vállalna szerepet?

A legnagyobb feladatunk az lesz, hogy megvalósítsuk, amit a Fidesz 2010-ben elmulasztott: a nemzetegyesítést. Az ellenzék megtanulta a kompromisszumos politizálást, most meg kell majd mutatnunk, hogy sikeresen tudunk közösen kormányozni.

Nem elnyomni akarjuk a másikat, hanem kompromisszumokkal, egymást meghallgatva, egymást egyenrangú félnek tekintve kell kormányoznunk az ország és a magyarság érdekében. Bízom benne, hogy az a széthúzás, ami a magyarságot jellemezte az elmúlt évtizedekben, végre szép lassan meg fog szűnni, és a helyét az összefogás veszi át, mert Wass Albertet idézve: