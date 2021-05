Kásler szerint az állam mindent megtett, amit megtehetett

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere vasárnap közösségi oldalán közzétett videójában közölte, a társadalom jelentős része védettséggel rendelkezik, s ha hozzászámítjuk azokat, akik kigyógyultak a fertőzésből, ez a szám körülbelül 5 millió főt jelent.

Ugyanakkor – hangsúlyozta Kásler – most jött el az a pillanat, amikor saját maga döntheti el minden ember Magyarországon, hogy óhajtja-e a vakcinát, biztosítja-e immunitását a fertőzés ellen, vagy kiteszi magát saját felelősségére a fertőzésnek.

Nem csak arról beszélek, hogy a társaik iránt is van minden embernek felelőssége, hanem arról, hogy most már saját magával kapcsolatban is egyszemélyes a felelősség, mert az állam mindent megtett, amit az állam megtehetett