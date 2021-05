Müller Cecília: Akinek a szervezete nem megfelelően reagál az oltóanyagra, azokat majd a közösségi védelem fogja megóvni

A hétfői operatív törzs sajtótájékoztatóján Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója közölte, annak ellenére, hogy 20 százalékkal nőttek az életmentési feladataik, mégis a kiérkezési időt sikerült csökkenteniük. Ezt követően az ügyeleti központ vezetőhelyettese, Kiss Róbert elmondta, 1496 maszktalannal szemben intézkedtek a hétvégén, így összesen 67 572 intézkedést hajtottak eddig végre helytelen maszkviselés kapcsán.

Csendháborítás miatt péntek hajnalban 17 külföldivel tartott magánrendezvényre csaptak le. Müller Cecília országos tisztifőorvos ezt követően felidézte a friss járványügyi számadatokat, kihangsúlyozta, a karanténos személyek száma már csak 20 ezer fő. Kitért arra is, hogy akinek a szervezete nem megfelelően reagál az oltóanyagra, azokat majd a közösségi védelem fogja megóvni a fertőzéstől.

A fiatalok figyelmét is felhívta az oltás felvételére, amit csütörtöktől kaphatnak, jövő hét keddig, de mellettük a 18 év felettieket is arra buzdította, hogy aki még nem tette meg, foglaljon oltásra.

A járványügyi helyzet egyre kedvezőbb, az adatok ezt mutatják, a gyógyult betegek száma háromszorosa az aktív fertőzöttekének

- ismertette Müller, aki az egyoltásos amerikai Janssen vakcina körüli információkat azzal egészítette ki, hogy ezt az oltóbuszokon kívül a háziorvosok számára is hozzáférhetővé teszik, mintegy 19 ezer embert olthatnak be vele. Közölte mindemellett, hogy a WHO pénteken jóváhagyta a Sinopharm kínai vakcina alkalmazását, illetve ajánlást tett erre.

Alaposan megvizsgálták ezt a vakcinát, 18 éven felülieknek, egyéb ellenjavallat nincs. Ez megerősítette a magyar hatóságokat abban, hogy az eddigi saját, magyarországi vizsgálataink kellőképpen megfelelőnek bizonyultak. Számunkra bizonyíték, megerősítés, de nem meglepő, szerénytelenség nélkül állíthatom

- fejtette ki véleményét a tisztifőorvos. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a krónikus beteg 16-18 évesek is foglalhatnak időpontot az oltásra, amit kimondottan javasolnak és ajánlanak számukra.