Kósa Lajossal jobb viszonyban volt a csengeri örökösnő, mint a saját családjával

A Blikk tudósítása szerint a vádlott P. Mária vallomásának felolvasásával folytatódott a csengeri örökösnő büntetőpere a Mátészalkai Járásbíróságon.

Ez alapján kiderült, hogy volt idő, amikor a korábban Sz. Gáborné néven élő P. Mária, Kósa Lajossal jobb viszonyban volt, mint a saját családjával. Amikor hazaszállították Svájcból, levelet írt Orbán Viktornak, Áder Jánosnak és a Nemzetbiztonsági Hivatalnak is, de választ sehonnan nem kapott. P. Mária dühében még a saját ügyvédje Helmeczy László ellen is panaszt nyújtott be, mondván, nem elégedett a munkájával, viszont túl sokat nyilatkozott a médiának.

Kósa Lajos viszont éppen ellenkezőleg, már korábban jelezte, a bírósági eljárás lezárásáig nem nyilatkozik az ügyről. Arról sincs információ, hogy a bíróság mikor hallgathatja meg tanúként Kósa Lajos fideszes képviselőt, aki állítólag közreműködött, hogy P. Mária hozzájusson az állítólagos örökségéhez.

A csengeri örökösnő korábban azt állította, nem ő kérte a Fidesz alelnökének a segítségét, Kósa Lajos maga ajánlkozott, amikor tudomást szerzett az 1300 milliárd forintos örökségről és megkérte Sz. Gábornét, hogy egy Uniós (sic!) projekt kapcsán járó pénzösszeget utalhassanak a számlájára, mert Kósa a pozíciója miatt nem kérheti a saját számlájára. Elmondása szerint Kósa Lajos megkérte őt, hogy a könyvelés miatt írja alá, hogy ez az összeg kölcsön és hivatkozzon az örökségére. Kósa Lajos és sofőrje felváltva mentek a pénzt átvenni Sz. Gábornétól több részletben.

Azonban a nyomozati szakaszban tett vallomás után az ügyészség nem tartotta fontosnak meghallgatni Kósa Lajost és a vádiratban sem szerepel a fideszes politikus neve.

A Blikk írása szerint úgy tűnik, a bíróság egyelőre nem engedte be a politikát a tárgyalóterembe. Nem tudni mikor hallgatják meg Kósa Lajost és közben elutasították Juhász Péter és Csárdi Antal LMP-s országgyűlési képviselő azon kérelmét, hogy kapcsolattartóként rendszeresen találkozhassanak a nyíregyházi börtönben ülő P. Máriával.