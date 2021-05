A Covid alatt megszaporodtak a NER-elit titkos magántőkealapjai

Emlékezetes, ugyan a Fidesz jó néhány esztendővel ezelőtt ígéretet tett, miszerint száműzi a gazdasági életből a tulajdonosrejtegető cégformákat a Nemzeti Együttműködés Rendszere (NER), a Covid alatt valahogy különösen elszaporodtak az úgynevezett magántőkealapok, írja a valaszonline.hu.

Ezek száma a 60-at is meghaladja, közülük 43-at pedig a kormányközeli felsőelit kezel.

A magántőkealapok eredetileg olyan pénzgyűjtő entitások, amelyek esetében az üzleti döntéseket szigorúan az alapkezelők hozzák, a befektetési jegyek birtokosai – avagy a végső haszonhúzók – az eredményeket várják. Hazánkban 2016 óta pedig sorra jönnek létre olyan magántőkelapok, ahol a regisztrált alapkezelőket strómanként tolják maguk előtt a bizniszeket ténylegesen vezénylő háttértulajdonosok, írja a lap.

Kilétük, és az, miféle pénz került a kasszába, titkos. Ráadásul egy magántőkealapon nyugvó pénzintézet nagyvonalúbban finanszírozhat egy másik magántőkelapra épített gigavállalatot is.

Repüljünk most kicsit vissza az időben a 2010-es parlamenti választás előttig, amikor is a Fidesz sajtótájékoztatókon hangoztatta, s hatalomra kerülve az Alaptörvényébe is beleírta, miszerint:

a központi költségvetésből csak olyan szervezet részére (…) teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható.

Simicska Lajos után a kormányzat pedig olybá tűnik, már fittyet hányt az alkotmányos alapelvekre: gondoljunk csak azokra a jelentős részű milliárdos megbízásokra, vissza nem térítendő állami támogatásokra, melyekhez olyan nevek köthetők, mint a Mészáros Lőrinc, Tiborcz István, Matolcsy György, Habony Árpád, Hernádi Zsolt és Jászai Gellért körül sűrűsödő magántőkealapok.

A Válasz Online a nemzeti bank hatályos nyilvántartásaiból összeszedte, hány magántőkealapot kezelnek mostanában a bejegyzett alapkezelők. A listából pedig jól látszik: igencsak megszaporodtak a Covid alatt a bizalmas kasszák. S kikhez köthető mindez? Mészáros Lőrinchez és holdudvarához, de itt vannak a Tiborcz István-környéki alapkezelők a Matolcsy családdal „rokonítható” mellett, na meg a Habony-bajtársak alapkezelője Hernádi Zsoltéval.