A Fradisták kikadtak, hogy a liláktól érkezhet az FTC új edzője

A bennfentesek szerint már eldőlt, hogy Szerhij Rebrovot sem tartja meg a FTC. Az ukrán sikeredző, akivel zsinórban háromszor nyert bajnokságot a Fradi és a csapat bejutott az EL s a BL főtáblájára is elvállalta, az ukrán válogatott irányítását és állítólag már nyáron távozhat az Üllői útról. Rebrov neve egyébként felmerült a török Fenerbahce csapatánál is, azonban hivatalos megerősítés még nem érkezett sem Isztambulból, sem Kijevből, sem pedig a Ferencváros vezetésétől.

Ettől függetlenül sokan már tényként veszik, hogy Rebrov megy, az utóda pedig a bécsi lila-fehér klubtól, az Austria Wientől érkező Peter Stöger lehet.

A csakfoci.hu idézte az osztrák Kronen Zeitungot. A lap szerint az Austria Wien edzője gyakorlatilag már mindeben megegyezett a Fradival és már csak az aláírás hiányzik a két évre szóló megállapodásról. A Kornen úgy tudja, a hivatalos szerződéskötésre az osztrák bajnokság utolsó fordulóját követően kerülhet sor.

Nem akarunk lila disznót!

Nem számoltak az FTC vezetői ugyanakkor a Fradisták zsigeri lila-fehér utálatával. Nem sokkal azután, hogy megjelent a hír a zöld-fehér hívek ezrei tiltakoztak az edzőváltás miatt. A Blikk képet is közzé tett amelyen Fradi ultrák egy némtül írt transzparensen azt üzenik, "Nem akarunk lila disznót! Stöger? Köszönjük, nem kell!

A Kronen Zeitung szerzője is úgy véli, a bécsi lila-fehérektől érkező szakvezető szerződteése miatt még komoly problémák lehetnek a Fradi klubezetése és a szurkolók között. Megemlítik ugyanakkor azt is, - amit egyébként az első hozzászólások is kiemelnek - hogy Nyilasi Tibor éppen az Austria Wienhez szerződött és ért el sikereket a lila-fehér klubbal is.

Peter Stöger korábban játékosként majd edzőként is segíítette az Austria Wient. A német Bundesligában 2013-tól három és fél éven át irányította az 1. FC Köln csapatát. Feljuttatta a csapatot az élvonalba, majd ott a 12., a következő évben a 9., a végén pedig az 5. helyet érte el velük. Távozása után egyből visszaestek a Bundesliga 2-be.

Később a Borussia Dortmundot is irányította rövid ideig, majd visszatért Bécsbe, az Austriánál lett sportigazgató. Az Austria Wiennel 2013-ban szakvezetőként bajnok lett és a csapat bejutott a Bajnokok Ligája főtáblájára.