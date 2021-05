Valaki a védőoltás felvétele helyett inkább megrongálta a Fővárosi Állatkert műemlék elefántszobrát

Feltételezhetően az oltási igazolvány miatt rongálta meg valaki a Fővárosi Állat- és Növénykert bejáratánál lévő kőelefánt-szobrot, az elkövető a műemlékre „Diszkrimináció” feliratot fújt. Az esetről a 444 számolt be, de a Telex azt írja, a pesterzsébeti, nemrég felújított strand épületére is ugyanezt írták.

Az állatkertnél egyszer már parádézott két ember amiatt, mert kártya nélkül nem adtak nekik jegyet, így elég valószínű, hogy most is erről van szó. Egyesek ugyanis diszkriminációnak tartják azt, hogy miután önkéntesen elutasítják a járvány ellen felkínált védőoltást, nem kapnak védettségi igazolványt és nem mehetnek be korlátlanul minden területre, ahová a védettek igen.

Az állatkert nem túl átgondoltan cselekvő rongálóját egyébként az a tény sem zavarta, hogy a védettségi igazolványt nem két almozás közben találta ki az állatkert, hanem arról a magyar kormány döntött: valamiért mégsem a Parlamentet fújta össze, hanem az elefántszobrot.

Az esettel kapcsolatban a Budapesti Rendőr-főkapitányság XIV. Kerületi Rendőrkapitánysága műemlékre elkövetett rongálás bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást.