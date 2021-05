Szerdán dönt a parlamenti bizottság Jakab Péter tízmilliós büntetéséről

Szerdán tárgyalja az Országgyűlés Mentelmi bizottsága Jakab Péter közel 10 milliós, egészen pontosan 9,6 millió forintos büntetését, amit a Jobbik elnöke és miniszterelnök-jelöltje azért kapott a fideszes Kövér László házelnöktől, mert a május 17-i ülésnapon ficsúroknak nevezte a kormánypárti politikusokat, köztük magát Kövért is, aki az adófizetők 136 millió forintját költötte el kézzel készülő magyar perzsa szőnyegekre.

A Mentelmi bizottság Jakab Péter fellebbezését fogja tárgyalni, de annak helyt technikai okokból nem fog tudni adni, ugyanis a 3 kormánypárti és 3 ellenzéki tag szavazategyenlősége esetén is automatikus elutasítás következik. Ezt követően Jakab az Országgyűléshez fordulhat majd, ahol a kétharmados többségen fog múlni, hogy helyben hagyják-e a büntetést.

Pontosan ez történt a tavaly novemberi, 4,4 millió forintos büntetésekor is, a Jobbik elnökének a fideszes parlamenti többség nem kegyelmezett.

„Megkérdezem majd a fideszes ficsúrokat, hogy ha nekem 10 milliós büntetés a jussom, akkor vajon mennyi büntetés jár a szavazóinkat moslékozó, prolizó, az országot kifosztó rongyrázó fideszeseknek?”

- tette fel a kérdést erről szóló Facebook-posztjában Jakab Péter, nem is alaptalanul, ugyanis sértő bekiabálásaikkal a kormánypárti képviselők is gyakran megsértik a házszabályt, sőt maga Kövér László is rendszeresen tesz az Országgyűlés méltóságát súlyosan sértő kijelentéseket az ellenzék padsorai felé.

Sokan vagytok mögöttem, nem hátrálunk. Csak az igazat! – jelentette ki a Jobbik miniszterelnök-jelöltje, miközben a párt a büntetések után gyűjtést indított.