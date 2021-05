Javuló adatok: az új fertőzöttek száma 465, az elhunytaké 27

A kormányzati tájékoztató portál szombati közlése alapján:

a beoltottak száma 5 120 109 fő, közülük 3 539 868-an a második oltását is megkapták,

465 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 804 032 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma,

elhunyt 27, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 709 főre emelkedett,

a gyógyultak száma jelenleg 692 248 fő, az aktív fertőzötteké pedig 82 075 főre csökkent,

1024 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 114-en vannak lélegeztetőgépen.

Egy héttel ezelőtt, szombaton az új fertőzöttek száma 647 fő volt, míg az elhunytaké 48.

Az oltásra regisztráltak száma 5 millió 214 ezer fő, 90 százalékuk megkapta az oltást. Az oltást még nem felvevő félmillió regisztráltat SMS-ben is kérik arra, vegyék azt fel. Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos, írják.

A védőoltásra továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot. Jelenleg Pfizer, Sinopharm, korlátozott mennyiségben még Szputnyik, illetve egyes oltópontokon Moderna oltás is foglalható.

Az oltást igazoló alkalmazás mobiltelefonra ingyenes letölthető, ezzel képes a védettségi igazolvány kiváltására.

A május 30-i gyermeknapi zenés-táncos rendezvényeken a védettségi igazolvánnyal rendelkező szülők, felnőttek és a velük lévő 18 év alatti gyerekek, fiatalok vehetnek részt.