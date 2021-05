Szerdától megint lehet Eb-jegyeket vásárolni

A Magyar Kormány döntése és az MLSZ vállalása értelmében nézők is részt vehetnek az Európa-bajnokság budapesti mérkőzésein. A belépéshez az érvényes jegy mellett védettségi igazolványra is szükség van - írja a Magyar Labdarúgó Szövetség honlapja. A közlemény szerint a plasztikkártyát és a mobil applikáción bemutatott igazolásokat is elfogadják a szervezők, ezek meglétét azonban nem a stadionnál, a közvetlen belépés előtt ellenőrzik.