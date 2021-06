Egy nap alatt 28 beteg hunyt el, de még 100-an vannak lélegeztetőgépen

A beoltottak száma 5 176 630, közülük 3 655 647 fő már a második oltását is megkapta. 174 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 804 712 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 28 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 761 főre nőtt - olvasható a koronavírus tájékoztató oldalon.

Tegnap ugyan egy számjegyűre csökkent az áldozatok száma, mára azonban ismét nőtt a napi halálozás.

Egy számjegyűre csökkent a napi áldozatok száma, de még 110-en vannak gépre kötve Meghalt 5, többségében idős beteg, és újabb 156 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu hétfőn, kiemelve: eddig 5 146 949 embert oltottak be Magyarországon, közülük 3 611 690-en már a második adag vakcinát is megkapták. A kormányzati portálon azt írták: 804 538-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma.

A friss adatok alapján a gyógyultak száma emelkedik, jelenleg 703 352 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 71 599 főre csökkent. 947 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 100-an vannak lélegeztetőgépen.

Mint írják, a magyar lakosság 53%-a már megkapta az első oltást, az uniós átlag 37%-os. A regisztráltak száma 5 millió 236 ezer fő, és a regisztráltak 91%-a már megkapta az oltást.

A kormányzati portálon ezúton is felhívják a figyelmet, hogy Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás felvétele ezért is fontos. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a védőoltásra, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra. Emellett ma újabb Pfizer és Janssen vakcinaszállítmányok érkeznek.