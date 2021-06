Két év hat hónapot kért az ügyészség Berki Krisztiánra a büntetőfékezéses ügye miatt

Mint márciusban megírtuk, a Fővárosi Főügyészség végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozta abban a 2018-as ügyben, amiben a botrányairól híres egykori FTC-vezér Berki Krisztián szabálytalan és indokolatlan fékezéssel egy utasokat szállító autóbuszt kényszerített vészfékezésre, a busz sofőrje azonban nem tudta elkerülni az ütközést.

A közúti veszélyeztetéssel vádolt Berki Krisztián kétszeri halasztás után állt ma bíróság elé büntetőfékezése miatt - derült ki az Index cikkéből. Berki ezúttal sem járult hozzá ahhoz, hogy fotó készüljön róla a tárgyalóteremben.

A tárgyalás a vád ismertetésével kezdődött. A portál szerint

ha Berki Krisztián elismeri a bűnösségét, 2 év 6 hónap szabadságvesztést indítványoz az ügyészség, és a büntetés kétharmadának letöltése után helyezhetnék feltételesen szabadlábra, továbbá pedig három évre eltiltanák a vezetéstől és a közügyektől is.

Berki Krisztián a bíró kérdésére elmondta,

megértette a vádakat, és nem tartja magát bűnösnek, így a tárgyalást megtartják, és később bizonyítási eljárással folytatódik az ügy.

Berki védője tanúként kérte beidézni azt a férfit, aki igazolni tudná a vádlott közlekedési szándékát, illetve egy igazságügyi szakértőt is meghallgatnának. Ezenkívül kérik a kamerafelvételt is, hogy áttanulmányozhassák, valamint tanúként idéznék a feleségét is, aki szintén az autóban volt.

A tárgyalás ennek megfelelően július közepén tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódik majd.

Berki Krisztián védője egyébként azt is kérte, hogy ügyfele visszakaphassa az A-kategóriás jogosítványát, az ügyész azonban ennek elutasítását javasolta.

Mint ismert, tavaly Berki egyszer már jogosítvány nélkül vezetett, és emiatt szabálysértési eljárás indult ellene.

Berkit a bíróságon arról is informálták, hogy a baleset sértettje polgári jogi igényt is benyújtott.