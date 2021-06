Orbán Viktor a fociszurkolókkal és az szja-visszatéréssel robbantotta be a saját választási kampányát

Orbán Viktor miniszterelnök hosszú idő után végre válaszolt előre nem egyeztetett kérdésekre is – ezzel minden bizonnyal a Fidesznél is úgy döntöttek, be kell rúgni a kampánymotort, nem adhatnak több mint félév előnyt az ellenzéki miniszterelnök-jelölteknek. Állítólag tegnap döntötte, hogy megjelenik a Kormányinfón, miután a kormányülésen támogatták az szja-visszatérítést.

Orbán Viktor pedig két komoly témában is a nehezen kritizálható álláspont birtokában tudott ismét tematizálni – az szja-visszafizetés és a magyar válogatott térdre kényszerítése kapcsán nehéz volt kizökkenteni a kormányfőt.

Nem engedték be az Alfahírt a Kormányinfóra, mégis mi kérdeztük elsőként Orbán Viktort Hiába regisztrált szerkesztőségünk a hosszú idő után először sajtónyilvános kormányinfóra, az ajtóban állók egy listára hivatkozva nem engedtek be a tájékoztatóra, ahol egyébként meglepetésre Orbán Viktor válaszolt a felmerülő kérdésekre. Hiába érveltünk, hogy időben regisztráltunk, egészen pontosan szerdán 12 óra 53 perckor küldtük el a jelentkezést. Az ajtónálló hajthatatlan volt.

Ha meglesz 2021-ben 5,5 százalékos gazdasági növekedés, nemcsak a személyi jövedelemadót fizetik vissza a családosoknak, de a fegyveres testületeknek járó fegyverpénzt is előre hozzák 2023-ról a választási évre, 2022-re. Egyébként az SZJA-visszafizetésnél az adóhivatalnak kell fantasztikusan működnie, ugyanis Orbán Viktor is jogosult lesz rá.

„A térdelősdivel a legkevésbé sem szimpatizálok”

– fogalmazott a magyar-ír meccsen tapasztaltakkal. Szerinte semmi helye a sportpályákon az ilyen gesztusoknak. A magyar ember a Jóisten, a hazája előtt térdepel le, vagy ha megkéri a kedvese kezét – adott további muníciót a sajtónak a miniszterelnök, hozzátéve: a csapatunktól nem azt várjuk, hogy letérdepeljen, hanem hogy harcoljanak, és ha nem sikerül, akkor állva haljanak meg.

A rasszizmus elleni harcnál elidőzve elmondta azt is, hogy nem véletlenül terjed ez a gesztusrendszer nyugaton, e mögött morális történelmi megfontolás van. A volt rabszolgatartó országok találták ki ezt, ami egy komoly teher, de ezzel mindenkinek magának kell elszámolnia, viszont Magyarország sosem volt rabszolgatartó ország. „Én a szurkolókkal értek egyet” – üzent (zseniálisan) a közelgő kontinenstorna elé.

Ennek volt egy harcosabb hangneme is: „ne provokáld a házigazdát, ha eljössz vendégségbe!” Ez azokra vonatkozik, akik térdepelnének Magyarországon.

Egészségügyi átszervezésre (főleg nem reformra) nincs szükségünk, a kormány kórházi átalakításról nem is tárgyalt – szögezte le.

Arról, hogy gyerekkori barátja, Mészáros Lőrinc lett a leggazdagabb magyar, az jutott az eszébe, hogy „ha valakinek sok pénze van, két szabályt kell követnie. Minden szabályt be kell tartania, és minden adót be kell fizetnie, reméljük, ezeket mindenki betartja”. Amúgy meglátása szerint a 100 leggazdagabb ember listáján szereplők 80 százaléka baloldali.

Sőt, a kormány nem vizsgálja a tulajdonos kört akkor sem, amikor az állami támogatásokat osztogatja. Ugyanúgy a szabályok betartására és az adók befizetésére szólította fel a rokonait is, akik az elmúlt 7 évben 15 milliárd forinttal lettek gazdagabbak.

Fenntartják a vakcina- és lélegeztetőgépek készleteit, ha esetleg baj lenne.

Orbán Viktor is úgy látja, nemsokára minden oltással lehet majd utazni, de még ide is képes volt bedobni egy kis tréfát: ami nem elérhető egy magyar állampolgár számára, az legyen lehetséges az ő számára sem, például nem ment ki zártkapus meccsre sem. Csak akkor tesz kivételt, ha a NATO-, vagy EU-csúcsra kell menni, mert oda nem elég a kínai vakcina.

Beszélt a pápalátogatás kapcsán arról is, hogy fog-e találkozni a Katolikus Egyház fejével ősszel. Mint mondta, ő már kétszer is találkozott Ferenc pápával, és a magyarországi látogatásakor megadják neki az államfői tiszteletet, és a keresztény alázatot is. Nem a magyar államhoz, hanem egy világeseményre érkezik, akárhogy is dönt, tiszteletben tartjuk – próbálta kihozni win-winre a helyzetet.

Orbán Viktor arra a kérdésre, fog-e vitát vállani az ellenzék jelöltjével azt válaszolta, hogy kampánykérésekkel január előtt nem foglalkozik.

Lesz a Fudan-törvényekről zárószavazás, de egy olyan módosítóval, hogy 2022. december 31-ig kell bemutatni a terveket. Azután lesz majd népszavazás is, mert nem akar Orbán Viktor jót tenni a budapestiekkel az akaratukon kívül. Orbán Viktor készségesen elismerte, hogy még nincsenek információi a Fudan-egyetemmel kapcsolatban, nincsenek kész tervek sem. Ő csak annyit szeretne, hogy az épület ne egy kocka legyen, „legyen benne szerelem, legyen szellem”, ami kifejezi a magyar-kínai együttműködést.

Orbán Viktor szerint elképzelhető egy tömeges felmondási hullám az egészségügyben és a rendvédelmiseknél, nem tartja kizártnak, ha néhány százaléknyian felmondanának. Ha ez bekövetkezik, akkor megteszik a szükséges intézkedéseket.

Szóba került a bíróságra járó Simonka György is, Orbán Viktor szerint mivel még nincs ítélet, ez egy le nem zárt ügy, így nem tudni, hogy elindul-e 2022-ben a Békés megyei fideszes.

Arra a kérdésre, hogy ad-e Habony Árpád tanácsokat, és milyen áron, azt felelte: kap tanácsokat, amiknek

„nincs költségvonzata, ha csak rá nem fizetek”.

A következő miniszterelnök családjának is azt üzente, fizesse be az adóját, tartsa be a szabályokat.

Kiderült, a jogi rendszer visszaállításával azért kell megvárni az Eb végét, mert a kormány lát arra esélyt, hogy a focitorna miatt kialakulhat újrafertőzödés.

Orbán Viktor ígéretet tett arra is, hogy kiderítik, mitől volt sérülékenyebb a magyar társadalom a koronavírussal szemben (miért volt 30 ezer halott), ugyanis a kormány mindent megtett a védekezésért.

Elárulta egy másik titkos tervét is: tárgyaltak arról a megbukott Benjamin Netanhajuval, hogy Izraelben a csehekkel közös vakcinagyárat alapítanak, aminek az lenne az előnye, hogy nem az EU területén működne.