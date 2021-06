FESZ: Riasztó, hogy a dolgozók fele már most elhagyná az egészségügyet

Az a tendencia, amit egy korábbi felmérésünk mutatott nem változott. Az egészségügyi szakdolgozóknak csak mintegy 15 százaléka maradna az ágazatban június 15-e után, amikor a kormány feloldja a pályaelhagyásról szóló tiltást. 48 százalék jelezte, hogy biztosan távozna, körülbelül 36 százalék, aki egy ilyen „talán állapotban van”, de ők sem stabil munkaerők, tehát nagyon riasztó, hogy a fele a dolgozóknak már most el szeretné hagyni az egészségügyet

- mondta az Alfahír kérdésére Soós Adriana, a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) elnöke.

A szakszervezet vezetője szerint vannak akik a magánegészségügyet választják, de sokan teljesen más területen folytatják. A fő ok továbbra is az alacsony bérek, de legalább ennyire erőteljes tényező a munkakörülmények és, hogy a mindenkori kormányzat nem becsüli meg az ágazatban dolgozókat.

A bérezéssel kapcsoltban ráadásul nyomát sem látjuk annak, hogy ez megnyugtatóan rendeződne. A jövő évi költségvetésben is csak az a béremelés van, amit korábban meghirdettek, vagyis az a bizonyos 30 százalék, ami a jelenlegi bérekhez képest csak 20 százalékos emelés lenne... Ehhez jön még az is, hogy a szakdolgozók bére leértékelődött az orvosokéhez képest, ami szembe megy a nemzetközi gyakorlattal, pedig most már sok szakdolgozónak diploma szükséges a feladatok ellátásához