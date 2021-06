Jakab: a házamat is elvehetik, de a hazámat nem adom, nem törnek meg sem a köpcösök, sem a bajszosok

Az már biztos, hogy nem fog békében lezárulni az Országgyűlés nyári szünet előtti utolsó hete, a képviselők a Fudan-ügy és a pedofiltörvény körüli trükközések miatt is egymásnak estek.

A hétfői ülésnap napirend előtti felszólalásai között a párbeszédes Szabó Tímea arról beszélt, 30 ezer ember írta alá a kínai Fudan egyetemre való hitelfelvétel elutasítását, miközben csak 248 fő támogatta azt. Éppen ezért elítélik, hogy kínai munkások kínai anyagokból kínai „ügynöklerakatot” építsenek Budapesten ahelyett, hogy a magyar fiatalok olcsó lakhatást kapjanak a Diákváros keretében.

A frakcióvezető szerint a Karácsony Gergely főpolgármester és Baranyi Krisztina IX. kerületi polgármester által jegyzett aláírásgyűjtés egyértelműen megmutatta, hogy nem kell egyetem, ráadásul Orbán Viktor miniszterelnök is azt ígérte korábban, hogy amit nem akarnak a budapestiek, azt a kormány nem teszi meg.

„Meglepő módon, de megint hazudott” – értékelt Szabó Tímea, aki szerint a kormány fel akarja adni Magyarország függetlenségét és Kína rabszolgájává teszik hazánkat, ha kedden megszavazzák a Fudanhoz szükséges törvénymódosításokat.

Dömötör Csaba államtitkár válaszában azzal vágott oda, hogy ezek szerint az ellenzék is jó ötletnek tartja a konzultációkat. Azt mondta, az egyetemnek oktatási és gazdasági haszna is lenne, de támogatni fogják, hogy népszavazás döntsön a kérdésről, ha végre elkészülnek a tervek. Azt mondta, a diákváros és az új egyetem együttesen is megvalósítható lenne, főleg hogy a terület most romokban hever.

Keresztes László Lóránt LMP-s frakcióvezető szerint a kormánypártiak semmibe veszik az emberek véleményét, ha kedden megszavazzák a Fudan-beruházáshoz szükséges törvényeket. A képviselő szerint az elmúlt négy hónapban, a válság ellenére is rengeteg olyan indítványt készített a Fidesz-KDNP, amivel szembe mentek a magyar érdekekkel, ezek közül pedig „az egyik legaljasabb” az 1000 milliárd forintnyi közvagyon fideszes alapítványokba való kiszervezése volt.

Az ellenzéki politikus szerint a kormány hazudott, becsapta az embereket és fideszes irányítás alá vonta a felsőoktatási intézményeket.

Schanda Tamás államtitkár válaszának túlnyomó részében csak az LMP-n gúnyolódott, érdemi válasznak tekinthető dolgokat csak pár mondatban mondott, például arról, hogy még nem születtek döntések a Fudanról, csak az ehhez szükséges törvénymódosításokat hozzák meg, és a kínai egyetem a világ 31. legjobbja, ezért a magyar iskoláknak is van mit tanulniuk tőle.

Gyurcsány Ferenc inkább érzelmi alapon beszélt a Fidesz-kormánnyal szemben, többek között Márai Sándort idézett és arról beszélt, az Orbán-kormány ösztönpolitikát folytat, ahol már nincs helye az értelmes szónak, érveléseknek és párbeszédeknek. A DK frakcióvezetője szerint XX. századi előzményei vannak annak, hogy az embereket ösztönpolitikával akarják becsapni, de amikor erre rájönnek, ők maguk buktatják meg a különböző izmusokra építő hatalmat.

A DK-s politikus kitért a homoszexualitást is érintő pedofilellenes törvényre, szerinte a Fidesz ezzel bele akar szólni, hogyan szeressék, öleljék egymást az emberek, pedig ehhez nincs joga.

Dömötör Csaba államtitkár válaszában kommunistázott, például azt idézte vissza Máraitól, hogy „A kommunistáktól még nehéz lesz megszabadulni, mert senki sem olyan veszélyes, mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az eszmét védi, hanem a zsákmányt.” – ugyanakkor erre nagy hőbörgés támadt az ülésteremben, tekintve, hogy a közvélemény-kutatások szerint a hatalmát joggal féltő Orbán-kormány látszólag pont a vagyonkimentéssel tölti idejét.

Eközben Kövér Lászlónak is odaszóltak valamit, aki jelezte, hogy „ennek is meglesz a következménye”, azaz feltételezhetően valakit meg fog bírságolni, talán magát Gyurcsányt.

A szocialista Tóth Bertalan szerint a Fidesz 11 éve szerencsétlenkedik az ország élén, most pedig a választás miatt osztogatják a pénzt, de közben annyira hülyének nézik az embereket, hogy tényleg meg akarják kérdezni őket egy nemzeti konzultációban arról, hogy kérnek-e pénzt.

A frakcióvezető szerint 30 ezer halálos áldozatot nem tud letagadni az Orbán-kormány, ami a válságra fordítható pénzt inkább Mészáros Lőrinc oligarchának adta, vagy vadászati kiállításra költötte. A képviselő szerint a minimálbér 200 ezres emelése és társai valójában a figyelemelterelésről szólnak, az MSZP viszont azt követeli, hogy a minimálbér legyen adómentes, a szegényebbek kapjanak adócsökkentést, a nyugdíjakat pedig a svájci indexálás mentén zárkóztassák fel.

Rétvári Bence államtitkár válaszában a 2010 előtti korszakról beszélt, szerinte Tóth Bertalanék nem hitelesek, és amikor ők voltak kormányon, akkor sem mertek nagyobb mértékben emelni a minimálbéren. Az államtitkár azt mondta, ők szembe szálltak a multikkal a béremelésekért, bár arról nem beszélt, hogy vissza nem térítendő állami támogatásokkal és adókedvezményekkel jutalmazzák őket.

Jakab Péter, a Jobbik frakcióvezetője azért bírálta a kormánypárti képviselőket, mert azok kijelentették, hogy kivonulnak az ülésteremből amikor ő szólal fel. Jakab szerint azonban tisztázni kell, hogy az Országgyűlés egy munkahely, ahol milliós fizetésekért ülnek az emberek, ezért ugyanúgy nem lóghatnak el a munkahelyükről, mint ahogy bármelyik magyar melós sem teheti meg ezt csak azért, mert valamelyik kollégája nem szimpatikus neki.

A párt miniszterelnök-jelöltje azt mondta, nem akar a rezsim játékszabályai szerint játszani, mert ő legyőzni akarja azt, ellenben az olyan képviselőkkel, akik 1990 óta az Országgyűlésben ülnek és megalkuvóvá, tolvajjá, szolgalelkűvé váltak.

Jakab Péter azt mondta, neki az igazság az egyetlen szabály, nem pedig Kövér László vagy pedig a házszabálya, ezért ő azt akarja kimondani bent, amit az emberek is mondanak az utcán, ez pedig az, hogy elég volt a magyarok megalázásából és meglopásából, illetve abból, hogy a fideszesek saját birtokukként kezelik az országot.

A gyűlölködésük pedig odáig fajult, hogy a „nagy keresztényekkel” már ciki találkoznia Ferenc pápának - hívta fel a figyelmet a politikájuk eredményére.

A Jobbik elnöke szerint nem az a megoldás, hogy őt elnémítják a parlamentben, hanem az, hogy befejezik a hazudozást, lopást és rongyrázást, magyarul azt az életet, hogy míg a nyugdíjasoknak parizerre sem futja lassan, addig ők 160 millió forintos karórákat vesznek maguknak. Azt mondta, akkor fog elhallgatni, ha végre a kormány ad és nem elvesz, felemel és nem megnyomorít.

„Esküszöm, akkor befogom a számat”

Addig azonban lebunkózhatják, elvehetik akár a házát is, de a hazáját nem adja, akárhogy is próbálkoznak a köpcösök és bajszosok – jelentette ki.

Kövér László házelnök annak ellenére, hogy milyen érzékenyen szokott reagálni a Ház állítólagos méltóságának megsértésére, Jakab Péter felszólalását követően azt mondta a Jobbik elnökének, hogy talán a nyári szünet után majd jobb mentális állapotban térhet vissza.

Válaszában Orbán Balázs államtitkár arról beszélt, szerinte Jakab Péter produkciói rosszak és nem hitelesek az ellenzéki összefogás miatt, de még azt is a Jobbiknak rótta fel, hogy ellenzékből „semmit nem segített” a koronavírus elleni küzdelemben, jelentsen ez bármit is.