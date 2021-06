Szénhidrát? Na ne! Fehérje és zsír? IGEN! (x)

Korunk legnagyobb táplálkozási zavara abból fakad, hogy töménytelen mennyiségű szénhidrátot fogyasztunk. Az energiaszükségletünk nagy részét ebből nyerjük, és bár ez sok évtized alatt alakult ki, most van itt az ideje, hogy változtassunk. Nem véletlen, hogy a társadalom nagy része emésztési problémákkal küzd, hiszen a rossz berögződések igencsak nagy nyomot hagynak az emberi szervezeten.

Különféle betegségek

Azáltal, hogy ezt a rosszul rögzült táplálkozási mintát követjük, egyre többször látjuk, hogy kialakulnak az emésztőrendszeri betegségek. Többek között anyagcsere-betegségek, szív- és érrendszeri problémák, cukorbetegség és még számos hasonló kellemetlenség az, ami idővel megkeseríti az életünket, pedig igen egyszerű lenne a gyógymód.

Természetesen nem fog a probléma varázsütésre megoldódni, hiszen ahogy minden szervezet különböző, úgy kell kialakítani a személyre szabott és számunkra követhető rendszert az étkezésben. Mivel a többség inkább az aktuális divatot követő diétáknak hisz, így meglehetősen nehéz megtalálni azt a módszert, amivel beállíthatjuk az anyagcserénket, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy egészséges életmódot éljünk. Sajnos mostanában a fő táplálékot még mindig a fehér kenyér, a különböző finomított cukrot tartalmazó pékáruk és hasonló káros ételek jelentik. Elsősorban ezzel kellene leszámolni ahhoz, hogy elindulhassunk a javulás útján.

A zsír a barátunk?

Bármilyen érdekesen is hangzik, a megfelelő minőségű és mennyiségű zsír egyáltalán nem ártalmas, sőt meglehetősen hasznos a szervezet számára. Mint minden másban, itt is a kulcs a minőség és a mennyiség. A túl sok telítetlen zsírsav nagyban hozzájárul a magas trigliceridhez, megemeli a vér koleszterinszintjét, ami nemcsak elhízáshoz, de szív- és érrendszeri betegségekhez is vezet. Mivel a testünk bizonyos részei meglehetősen sok zsírszövetből állnak, így ezt megvonni a szervezetünkből nagy butaság. Elsősorban a mértékre kell figyelni és arra, hogy telített zsírsavak helyett telítetlen zsírsavakat fogyasszunk. Ilyenek például a vaj, az állati zsiradék, bizonyos tojások és a kókuszzsír is, na meg persze az extra szűz olívaolaj, a napraforgóolaj, a halolaj.

Arra érdemes figyelni, hogy a telítetlen zsírsavakat tartalmazó ételek hamar avasodnak. Gondoljunk csak többek között az olajos magvakra, azaz hogy milyen kellemetlen, amikor egy avas mogyorót rágcsálunk el egy ízletes és jó minőségű helyett.

Fontos tudni, hogy amennyiben nem áll rendelkezésre a testnek az energiaszükséglethez megfelelő szénhidrát, akkor az a meglévő zsírt kezdi el lebontani. Így indul meg a cél, azaz a fogyás, amiért az emberek nagy része változtat az életmódján.