Könnyed holland győzelem Ausztria ellen

A hollandok az első perctől kezdve irányították a mérkőzést, és korán, a 11. percben vezetést szereztek: Dumfries tört be a 16-oson belülre, Alaba rálépett a lábára, a játékvezető pedig a videóbíró segítségével büntetőt ítélt, amelyet Depay a jobb alsó sarokba lőtt (1-0). A csapatkapitánynak, valamint társainak is voltak még lehetőségei az első félidőben, az osztrákok inkább a szerencsének köszönhették, hogy csak minimális hátránnyal mehettek be az öltözőbe.

A fordulást követően is nyomasztó volt a holland fölény, amely a 67. percben eredményezte a vezetés megduplázását: Depay ugratta ki a félpályánál a leshatáron álló Malent, a két perccel korábban csereként pályára lépett támadó egyedül törhetett kapura, majd önzetlenül a felfutó Dumfrieshez passzolt, akinek csak az üres kapuba kellett továbbítania (2-0).

A hollandok ezúttal nem szórakozták el kétgólos előnyüket, mint tették azt az ukránok ellen, győzelmük, egyben továbbjutásuk egy pillanatig sem forgott veszélyben.

A C csoportban kora délután Ukrajna 2-1 arányban győzött Észak-Macedónia ellen.

Ukrajna-Észak-Macedónia: jó iramú meccs, két kihagyott tizenegyes A kezdés egyértelműen a helyzeteket is kidolgozó ukránoké volt, az északmacedónoknak szükségük volt bő 10-15 percre, hogy felvegyék a mérkőzés ritmusát, és egyáltalán támadást kezdeményezzenek. Ettől függetlenül mezőnyfölényben maradt a jól kombináló Ukrajna, amely a 29. percben megérdemelten jutott vezetéshez: bal oldali szöglet után a röviden megcsúsztatott labdára a hosszún jó ütemben és üresen érkezett Jarmolenko, és egy lépésről a kapuba passzolt.

A csoportban két forduló után Hollandia 6 pontos, egyúttal biztosan csoportelső, Ukrajnának és Ausztriának 3-3 pontja van, és a harmadik körben egymás ellen játszanak ki-ki meccset. (Az ukránok 4-4, az osztrákok 3-3 lőtt, illetve kapott góllal állnak.) Észak-Macedónia 0 pontos.

(MTI nyomán)