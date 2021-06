Jakab Péter: Nem ítélek el senkit és nem is rekesztek ki senkit

Jakab Péter, a Jobbik elnöke, miniszterelnök-jelöltje Facebook-posztjában reagált azokra a kritikákra, melyeket ő és pártja kapott annak kapcsán, hogy a Jobbik megszavazta a pedofilellenes törvényt.

Ahogyan Jakab fogalmaz:

Hogy a Fidesz kirekeszti az ellenzéket a nemzetből, tudjuk. Ők ilyenek. Kövér elvtárs megmondta, neki az ellenzék nem a nemzet része. Ezért akarunk nemcsak kormányt, de rendszert is váltani. A baj akkor lesz nagyon nagy, ha mi, ellenzékiek is ki akarjuk egymást rekeszteni, csak azért, mert nem mindenről gondolkodunk ugyanúgy. Rengeteg gyűlölködő üzenetet kapok, most épp nem kormánypártiaktól, mert van egy kérdés, amiről mást gondolok, mint a többi ellenzéki párt. Nem ítélek el senkit és nem is rekesztek ki senkit se származása, se szexuális beállítottsága okán.