A franciák játékosa szerint nem volt huhogás a magyar meccsen

Ahogy korábban írtunk róla, az UEFA vizsgálalatot indított az MLSZ ellen, mert állítólag diszkriminatív gesztusok hangzottak el a Magyarország-Franciaország Európa-bajnoki csoportmérkőzés kapcsán, amelyet szombaton a Puskás Arénában rendeztek.

Az UEFA vasárnapi közleménye szerint az eljárásra azért kerül sor, mert amikor Kylian Mbappéhoz, illetve Karim Benzemához került a labda, számos magyar szurkoló huhogással és rasszista bekiabálásokkal reagált.

A Nemzeti Sport beszámolója szerint ezzel szemben azonban a francia válogatott balhátvédje, Lucas Digne a válogatott hétfői sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy nem hallott rasszista huhogást, sőt, nagyon tetszett neki a magyar szurkolók által keltett atmoszféra.

„Fantasztikus átélni, hogy a futball visszatér a stadionokba, még ha a hangzavar miatt a pályán nehezebben is kommunikáltunk, a mérkőzés végére kicsit be is rekedtem. Hogy hallottunk-e rasszista hangokat? Egyáltalán nem. Paul Pogba és N’Golo Kanté sem panaszkodott rá.”