Jakab Orosházán: „Hogy jól él a magyar ember, azt onnan tudja, hogy kiírják neki a plakátokra”

Rekkenő, 35 fokos hőségben érkeztünk Orosházára kedden délután, ahol kíváncsiak voltunk, hogyan fogadják a helyiek az országjáráson levő Jakab Pétert. A Jobbik miniszterelnök-jelöltje, elnöke ezen a napon Békés megye 4. választókerületét járta. A körzet országgyűlési képviselője az a fideszes Simonka György, akit több gazdasági bűncselekmény miatt is megvádoltak, mentelmi jogát felfüggesztették, és épp kedden jelent meg vele egy interjú, melyben közölte, nem érzi magát bűnösnek, ugyanakkor meglebegtette azt is, ha a Fidesz nem támogatja, akkor esetleg független jelöltként induljon a jövő évi választáson.

Előtte azonban még a helyiek megválaszthatják ellenfelét egy ellenzéki előválasztáson. A legnagyobb esélyes egyértelműen a jobbikos Szabó Ervin, akit a DK, az LMP és a Mindenki Magyarországa Mozgalom is támogat. Mint megtudtuk, Szabó mellett még ketten indulnak az előzetes megmérettetésen: egy civil jelöltet támogat az MSZP és a Párbeszéd, illetve a Momentumnak lesz még aspiránsa. Érdekesség, hogy a 2019-es önkormányzati választáson ugyancsak a szocialisták volták, akik borították az ellenzéki egységet, és a fideszes Dávid Zoltán, valamint az ellenzéki Szabó Ervin párharcába saját jelölttel szálltak be, akinek tizenegy-két százalékos eredménye épp elég volt ahhoz, hogy fideszes maradjon Orosháza polgármestere.

Kora délután azonban még nem nagyon volt jele annak, hogy a Jobbik miniszterelnök-jelöltje lesz a város vendége. Az emberek nem szívesen mozdultak ki a júniusi hőségbe, akik igen, azok sem nagyon szerettek volna nyilatkozni a térség helyzetéről. Egy fiatal pincér fiú egy presszóban nem is hallott az előválasztásról. Ő úgy látja, munkalehetőség azért van, és bár az emberek el is mennek, de az ő ismerősei egyelőre maradnak helyben. Úgy véli, a térség „fejlődhetne kicsit jobban”, és

amikor a legnagyobb hiányosságra kérdeztünk rá, akkor egyértelműen az utak állapotát vágta rá.

Emellett a város tisztaságának helyzetét hozta fel még mint „szemet szúró” hiányt.

Béli Balázs / Alfahír

Nem sokkal később megérkezett a Jobbik elnöke, és a városközpontban fel is pezsdült az élet. Többen is felismerték a karcos, szókimondó parlamenti felszólalásairól megismert ellenzéki vezetőt, születtek a közös fotók, zajlottak a beszélgetések. Itt már azért közlékenyebbek is voltak az emberek, mint korábban. Egy középkorú házaspár azt mondta, évek óta figyelemmel kísérik a Jobbik tevékenységét, így régóta tudnak az ellenzéki előválasztásról is. Mint mondták, Szabó Ervint támogatják, mert „becsületes ember, és úgy áll hozzá a dolgokhoz”. Az orosházi házaspár reméli azt is, hogy legyőzik Dávid Zoltánt, a város fideszes polgármesterét.

Simonka Györgyről is megvan a véleményük, de azt – elkerülendő a felesleges sajtópereket – mi most nem idéznénk. Bizonyára a kedves Olvasók is el tudják képzelni…

Egyébként úgy vélték, „a Fidesz az mindenkit kimos”, Simonka ügyeire meg azt mondták, „itt elég sok vállalkozó át lett vágva”.

Béli Balázs / Alfahír

Egy másik, 40 év körüli férfi lapunknak úgy nyilatkozott, körülbelül három hete hallott először az előválasztásról, de úgy látja, egyelőre nem mozgatja meg az embereket. Viszont – tette hozzá – bőven van még idő az eseményig, és a jelölteket sem túl régen jelentették be. Szabó Ervinről úgy vélekedett,

normális, embercentrikus, és nem csak a saját érdekeit nézi,

ezért alkalmasnak is tartja őt a térség képviseletére. Amikor rákérdeztünk, hogy Simonka György alkalmas-e erre, akkor arra a válasz egy kategorikus „nem” volt.

Az épphogy szavazókorba lépettek ugyancsak érdeklődtek a Jobbik standjánál, elbeszélgettek Jakab Péterrel és Szabó Ervinnel is. Egy fiatal kérdésünkre elmondta, régóta tisztában van az előválasztás létével, illetve annak céljával is: az ellenzék szeretné leváltani a kormányt, de az csak egységben lehetséges. Szabót ő is alkalmasnak tartja a térség választóinak képviseletére, sőt – mint mondta – már 2018-ban is neki kellett volna győznie. Szerinte Simonka „kikerült a pixisből”, és bár az idősebbek még a fideszes politikust támogatják, de úgy vélte, a képviselőnek „börtönben volna a helye”. A kormánnyal szembeni legfőbb kritikája az volt, hogy „elhallgattatják az embereket, és félreinformálják őket”, példaként említette, hogy a közmédia egy nagyobb volumenű ellenzéki tüntetésről nem számolt be. Az alacsony fizetésekre ugyancsak panaszkodott, szerinte

a legtöbb ember Dél-Békésben a minimálbért keresi meg.

Béli Balázs / Alfahír

A késő délutáni lakossági fórumra azután szép tömeg gyűlt össze a helyi művelődési ház előtt. Jakab elsőként nem kevés malíciával feltette a kérdést:

Kövér Laci nincs itt?

Az ellenzéki vezető szerint harminckét évvel a rendszerváltozás után eljutottunk odáig, hogy nem lehet bármit kimondani, legalábbis nem akárkinek. Ugyanakkor megjegyezte, amikor bűnözőknek nevezte a kormánypártiakat, akkor nem kapott büntetést.

Van, amivel ők sem tudnak vitatkozni

– mondta.

Feltette a kérdést: hol van az unióból érkező támogatás? Mert az utakban, a helyi kórházban, az iskolában, a „melós” meg a nyugdíjas zsebében nem látja. Jakab úgy véli, Orbán 2010 óta a rokonok meg a haverok nevére íratta az országot, és ebből dőzsölnek.

„Lassan a parizer is luxus, amit a kaviárzabálók szerint a prolik esznek, nekik ti ennyit értek” – hangsúlyozta Jakab.

Emlékeztetett, a pandémia elején kezdeményezték a munkabér 80 százalékának megfelelő támogatást, az álláskeresési járadék idejének meghosszabbítását, a családi pótlék megemelését, akkor Orbán azt mondta, „nincs ingyenpénz”. Ezzel egyet is értett, mert – mint mondta – a náluk levő pénzért valakinek, azaz az embereknek meg is kellett dolgozni.

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt úgy vélte, az, hogy a kormányfő családja 15 milliárddal lett gazdagabb, az csak úgy lehetséges, hogy „ezt a pénzt ellopták”. Rámutatott, a boltban az embereknek 27 százalék áfát kell fizetnie, hogy „azután a túlárazott közbeszerzésből meggazdagodott Mészáros Lőrinc vegyen az új asszonynak 150 millióért gyémántgyűrűt”.

Béli Balázs / Alfahír

Jakab azt mondta, ő próbál hitet adni azoknak, akik „ma még nincsenek itt”, és azért beszél ilyen nyersen, karcosan a parlamentben is, hogy felrázza az embereket a megszokásból.

Mi lenne, ha egyszer az életben nem arra szavaznánk, aki már eleget lopott, hanem arra, aki biztosan tisztességes?

– tette fel a kérdést Jakab, hozzátéve, ő nem olyan országot szeretne, ahol a rossz a megszokott, hanem ahol a jó. „Ahol nincsenek kiváltságosok, Simonkák” – utalt a vád alá helyezett helyi fideszes politikusra Jakab.

Az ellenzéki vezető úgy látja, aki tisztességesen dolgozik, az kapjon tisztességes fizetést, „a tolvajok meg menjenek börtönbe”.

Megismételte pártja álláspontját, hogy Magyarországnak csatlakoznia kell az Európai Ügyészséghez, és „onnantól kezdve megindulhat végre az elszámoltatás”. Úgy véli, jólétet nem kapnak az emberek,

hogy jól él a magyar ember, azt onnan tudja, hogy kiírják neki a plakátokra

– hangsúlyozta.

Az ellenzéki összefogásról úgy vélekedett, kompromisszumokat kötöttek. „A választók, azaz a főnökeink azt kérték, hogy üljünk le egy asztalhoz” – mondta Jakab, hozzátéve, nem kell szeretni a másikat. „Ahogy a sorban a melóstól, aki dolgozik, nem kérik azt, hogy szeresse a kollégáját, csak hogy állítsák elő a tökéletes terméket” – nyomatékosította, hozzáfűzve, az ő termékük az, amit a választók kértek tőlük, a kormányváltás.

Jakab ahhoz kért felhatalmazást a jelenlevőktől, hogy miniszerelnök-jelöltként kihívhassa és legyőzhesse Orbán Viktort.

Ahhoz kérünk felhatalmazást tőletek, hogy a bűn ne maradjon büntetlenül, (…) hogy harminc év után igazságot tegyünk ebben az országban, mert a pénz nem azé, aki ellopja, hanem azé, aki megdolgozik érte!

– húzta alá Jakab, majd kérte a választók támogatását miniszterelnök-jelöltségéhez és Szabó Ervin képviselőjelöltségéhez is.

Szabó Ervin beszédében azt mondta, most sem hajtja az, hogy politikussá váljon, de felismerte azt, hogy politikusként tud a legtöbbet tenni a helyiekért. Céljának nevezte a közélet jobbá tételét, illetve Dél-Békés tisztességes képviseletét. Hangsúlyozta, nem pártpolitikai törésvonalak mentén, hanem szakmai döntésekkel kell javítani az ott élők életkörülményeit.

A jobbikos képviselőjelölt szerint a minimálnyugdíj összegét, illetve az az alapján számított juttatások összegét meg kell emelni, a kiüresedett ipartelepeken munkahelyeket kell teremteni, tranzitutat kell létrehozni Battonya és az M44-es gyorsforgalmi út között. Kiemelte, meg kell szüntetni a mezőgazdaságból élők kiszolgáltatottságát a „földesuraknak”, szociális bérlakásokat kell építeni, valamint tanuszodát kell létrehozni Orosházán és Mezőkovácsházán. Mindehhez azonban – vélte –

a korrupciót meg kell szüntetni, az urámbátyámrendszert fel kell számolni,

a felelősöket pedig el kell számoltatni.

Béli Balázs / Alfahír

Emlékeztetett, 2018-ban nagyon kevéssel kapott ki fideszes ellenfelétől, de akkor nem volt ellenzéki összefogás. Most viszont van – mondta –, és így sikerülhet legyőzni a Fideszt.

Önök olyan képviselőt érdemelnek, aki konfliktusok helyett szövetséget keres, fenyegetések helyett nyugalmat hoz, korrupció helyett pedig tisztességes munkát teremt az itt élőknek

– zárta szavait Szabó Ervin.