Hidegháború? - Amerikai hadihajó haladt át ismét a Tajvani-szoroson

Amerikai hadihajó haladt át ismét kedden a Tajvant Kínától elválasztó szoroson, egy héttel azután, hogy a kínai légierő gépei eddigi legnagyobb mértékben behatoltak a szigetország légvédelmi övezetébe.

Az MTI szerint az amerikai haditengerészet 7. flottája azt közölte, hogy a Curtis Wilbur nevű Arleigh Burke-osztályú irányított rakétás romboló "rutinszerű" átkelést hajtott végre a Tajvani-szoroson, összhangban a nemzetközi joggal. A tájékoztatás szerint az eset bizonyítja az Egyesült Államok elkötelezettségét a szabad és nyitott indo-csendes-óceáni térség mellett.

A tajvani védelmi minisztérium arról számolt be, hogy a hajó északi irányban haladt át a szoroson.

Ugyanez a hajó egy hónappal ezelőtt is áthaladt a szoroson, ami arra késztette Kínát, hogy a béke és a stabilitás veszélyeztetésével vádolja meg az Egyesült Államokat. Egy héttel ezelőtt Tajvan arról számolt be, hogy a kínai légierő 28 harci gépe, köztük vadászgépek és nukleáris képességű bombázók léptek be Tajvan légvédelmi azonosító övezetébe.

Az incidens azt követően történt, hogy a hét vezető ipari hatalom (G7) vezetői csúcstalálkozójukon közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben számos kérdésben bírálták Kínát, és hangsúlyozták a Tajvani-szoroson átívelő béke és stabilitás fontosságát. Kína elítélte a nyilatkozatot.

Az amerikai haditengerészet mintegy havonta hajt végre ilyen műveleteket a Tajvani-szorosban, tovább ingerelve ezzel a kínai vezetést, és növelve a feszültséget Washington és Peking között. Az Egyesült Államoknak, mint a legtöbb országnak, nincsenek hivatalos diplomáciai kapcsolatai a demokratikus Tajvannal, de a legfontosabb nemzetközi támogatója és egyik legnagyobb fegyvereladója.

A Tajvan és Peking közötti katonai feszültség az elmúlt évben kiéleződött, Tajpej arra panaszkodott, hogy Kína többször beküldte légi erejét Tajvan légvédelmi övezetébe. Kína azt állítja, hogy a Tajvan körüli tevékenységeinek célja szuverenitásának megvédése, továbbá a külföldi erők elrettentése. A tajvani kormány ugyanakkor ezt megfélemlítési kísérletnek minősíti.