Medián: A Jobbikot támogatják a legtöbben az ellenzéki pártok közül, a Fidesz továbbra sem képes megszólítani a fiatalokat

A hvg360° rendelte meg a Medián felmérését és ez alapján továbbra is a Fidesznek van nagyobb támogatottsága a parlamenti ellenzék összefogásával szemben. A Medián szerint az ellenzéki lista támogatottsága stabilizálódni látszik, a Fidesz most egy kicsit erősebb, de a korábbi visszaesése óta áprilisról júniusra 2 százalékponttal növelte előnyét a kormánypárt az ellenzéki közös listával szemben. A kettő közti különbség azonban még mindig kisebb, mint februárban.

Medián

A HVG megbízásából június elején készített reprezentatív Medián-felmérés szerint a teljes népességben kimutatott 6 százalékpontnyi Fidesz-előny még mindig kedvezőbb az ellenzék számára, mint ha összeadnánk a hagyományos választási kérdésnél az összefogás pártjaira jutó szavazatarányokat: ebben az esetben a Fidesz 36 százalékával szemben a közös listás ellenzék csak 28 százalékot érne el.

Medián

A Medián szerint az utóbbi kimutatás most már kevésbé tűnik időszerűnek. A felmérés ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a februári, áprilisi, és júniusi adatok azt mutatják, hogy az ellenzéki pártok közül érdemben csak a Jobbik növelte az előnyét. A Jobbik februárban még csak 7 százalékon állt a Median felmérése alapján, most júniusban viszont már 12 százalékos a Jobbik támogatottsága, ami azt jelenti, hogy jelenleg Jakab Péter pártját támogatják a legtöbben az ellenzéki pártok közül.

A DK most 7, az LMP és az MSZP 2-2 százalékon áll, míg a Momentum 5 százalékra esett vissza a februári 7 százalékról.

Medián

A Medián mérte az életkor alapján szavazókat is. Kiderült, hogy a hagyományos kategóriákba sorolható, ideológiailag bal- vagy jobboldalinak minősíthető pártok támogatói egyaránt az ötvenesek közé tartoznak. A DK, az MSZP és a Fidesz „tipikus” szavazói főleg az ötven felettiek közül kerülnek ki, de a felmérés kitér arra a tényre is, hogy a Fidesznek az utóbbi hónapokban kifejtett erőfeszítései ellenére sem sikerült magához édesgetnie a fiatalokat: miközben az 50 fölöttiek 45 százaléka, a 40 alattiaknak csak a 23 százaléka szavazna rájuk.

Medián

Hasonlóan keveset hozott a DK-nak is az, hogy a pártelnök Gyurcsány Ferenc igen aktív, és a közösségi médiában fiatalos hangot üt meg, de a 40 alattiaknál csak 3 százalékos támogatottsággal kell beérnie.