Veszélybe kerülhet az ellenzéki bajai önkormányzat irányítása

Továbbra is gőzerővel készülnek az ellenzéki pártok az őszi előválasztásra, ennek keretében egyre több körzetben mutatják be a jelöltjeiket. Ahogy azt korábban Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje megígérte, pártja támogatja, hogy ne csak pártpolitikusok, hanem civilek is részt vehessenek a '22-es kormányváltásban, illetve az ország újjáépítésében.