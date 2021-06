Bács-Kiskun 6.: a Jobbik Preininger Rozália civil jelöltet támogatja az előválasztáson

Továbbra is gőzerővel készülnek az ellenzéki pártok az őszi előválasztásra, ennek keretében egyre több körzetben mutatják be a jelöltjeiket. Ahogy azt korábban Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje megígérte, pártja támogatja, hogy ne csak pártpolitikusok, hanem civilek is részt vehessenek a '22-es kormányváltásban, illetve az ország újjáépítésében.

A Jobbik Bács-Kiskun megye 6-os számú választókörzetében Preininger Rozáliát támogatja az előválasztáson. A jelölt bemutatkozó videójában magát úgy mutatta be, mint nő, családanya és politikus, ami szerinte egyet kell jelentsen az emberséggel, a szolgálattal, és az igazságért való küzdelemmel. Majd hozzátette, nem szabad hagyni, hogy Baját és térségét korrupt pártérdekek kiváltságosai irányítsák.

Preininger Rozália hangsúlyozta, mindig jobboldali konzervatívnak vallotta magát, korábban egy évtizeden át a Fidesz sorait erősítette, de

"az elmúlt években bebizonyosodott, hogy a párt rég elvesztette a gerincét, miközben a lopást a hazugságot törvényesítő csoporttá alakult át"

- szögezte le.

Céljaként nevezte, hogy felszámolja a társadalmat és a gazdaságiot átszövő korrupciót, munkahelyeket teremtsen, javítson a közlekedési feltételeken, és közösségek épüljenek a választókerületben.