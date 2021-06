Z. Kárpát Dániel: Egészen elképesztő közgazdasági alaptézisekkel nincs tisztában a kormányzat

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kamatemelését követően júliusban több százezer volt devizahiteles törlesztőrészlete emelkedik. A Bankmonitor.hu elemzése szerint most még csak minimális összeggel kell számolniuk az érintetteknek, de ha a kamatemelési tendencia folytatódik, sokakak kényszerülhetnek nehéz helyzetbe.

Az látszik most, hogy ahol változó kamatozású a hitel, egész addig próbálja a kormány emelni az alapkamatot, amíg a hibás gazdaságpolitikája által gerjesztett infláció vissza nem áll. Ha ez két év múlva következik be, akkor ebben az időintervallumban akár hónapról hónapra is hozzányúlhat a kamathoz - nyilatkozta a téma kapcsán Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. Példával szemléltetve ez azt jelenti, hogy ami most egy 1300 ft-os emelésnek tűnhet, az éves szinten több tízezer vagy akár hat számjegyű drágulást hozhat azoknál a családoknál, akiket a járványhelyzet kivéreztetett, vagy akik nem kapták meg a kieső bérük pótlását - emelte ki a politikus.

Alapkamat-emelés: rémisztő, hogy a jegybank elnöke úgy viselkedik, mint egy londoni pénzügyi elemző A Jobbik a kedden bejelentett jegybanki alapkamat-emeléstől évek óta tartott, ahogy Z. Kárpát Dániel, a párt alelnöke lapunknak fogalmazott: a gazdasági anomáliák amik idevezettek, végig fennálltak, a kormány mégsem tett ellenük semmit.

Z. Kárpát kitért Orbán Viktor miniszterelnök azon kijelentésére is, mely szerint elfogadhatatlannak tartja az építőipari anyagok drágulását. Ezzel kapcsolatban is azt látja, hogy a kormány úgy nyúlt a lakhatási támogatással a piachoz, hogy nem végezte el a hozzá szükséges kutatásokat, nem beszéltek a piacon élő szakemberekkel.

Egészen elképesztő közgazdasági alaptézisekkel nincs tisztában a kormányzat. Nem biztosította a plusz beszerzési csatornákat, ahogy azzal sem számolt, ha felpörget egy piacot, akkor annak nagyobb lesz az alapanyagigénye. A Jobbik ezzel szemben a piacon aktív szakemberekkel közösen dolgozta ki a bérlakás építési programját, amely lehetővé tenné, hogy a magyar vállalkozók, magyar alapanyagokkal bérlakások ezreit építsék föl megfizethető áron

- tette hozzá az alelnök.

Ezt követően a Borsod 6-os választókerületének jelöltje, Bíró László újbóli támogatása is szóba került a műsorban.