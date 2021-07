Egy véletlen találkozás elkapott pillanatai és előzményei, inverz idővonalon – KabinLáz klippremier

A KabinLáz zenekar a tavalyi ötszámos minialbumának kapcsán egy minden részletet feltáró interjú keretén belül már bemutatkozott portálunkon, most Az utolsó című dalhoz forgatott videoklip premierjének adott megjelenési felületet az Alfahír. A forgatás előzményeiről, és magáról a kisfilm megvalósulásáról a püspökladányi székhelyű csapat gitárosa, Jakab Imre ’Jimmy’ mesélt.



- A most bemutatásra kerülő Az utolsó című dal már megjelent anno szöveges videóként. Miért kapott egy imidzsklipet is?

- Négyünk közül általában én szoktam olyanokon agyalgatni, hogy hogyan lehetne a zenekart még szélesebb rétegekhez eljuttatni. És a mai világban sajnos már nem elég, ha egy szimpla lemezborítós képpel felteszel egy számot a YouTube-ra, mert a nagyon fanatikus kedvelőiden és követőiden kívül ez a kutyát nem fogja érdekelni. A tavalyi EP mind az öt tételét már publikáltuk valamilyen formában a legnagyobb videómegosztón - a megjelenést a Húsevő szöveges videójával, illetve a Nincs végzet-hez készített imidzsklippel vezettük fel. Utána pedig a többi szám is felkerült mozgóképes szöveges videóként. De úgy éreztük, hogy ez a dal többet érdemel annál, hogy ne csak így legyen elérhető, hanem egy úgymond normális képi világú klipként is, mert a mondanivalója elgondolkodtató, zeneileg pedig – a hangszerelése, kis túlzással a popularitása miatt – elég erősen kiemelkedik az eddigi szerzeményeink közül. Gyorsan hozzáteszem, hogy nem ezt a vonalat szeretnénk továbbvinni, a KabinLáz egy lendületes, kemény rock/metal zenekar marad, csak meg akarjuk mutatni, hogy van ilyen oldalunk is, ha akarunk, tudunk ilyet is csinálni. Szerintünk a nem kimondottan rock/metal zenét szerető hallgatóknál is bejöhet ez a szám, főként, hogy a nem rocker ismerőseim közül is sokan csettintettek, hogy na, ez az!

- A klip készítőjével, Kecskeméti Ákossal már nem először dolgoztatok együtt. Most is egyértelmű volt, hogy neki szóljatok?

- Teljesen! Az utóbbi két évben minden dizájnnal kapcsolatos dolgot ő készített nekünk. Pólóminta, szájmaszk, roll-upok a koncertekre, és az EP-hez megjelent szöveges videók is az ő nevéhez fűződnek. Ákos főként videózással foglalkozik az In Spot Photo-Video nevű cég keretein belül, reklám- és esküvői videók a fő profilja, de már a Useme-nak is készített klipet.

Ennek a mostani kisfilmünknek a felvétele egyébként már tavaly februártól húzódik, és az volt az eredeti elképzelés, hogy az ébredő tavaszi természet legyen benne megörökítve. A Covid ezt természetesen meghiúsította, a karantén ideje alatt négyünket elég nehéz is lett volna egy helyre összeterelni, aztán vagy ő nem ért rá, vagy mi, és mivel szerettünk volna egy történetszálat is a klipbe, de ezzel ötlet híján elakadtunk, így egészen most májusig elhúzódott ez a dolog. Norbi (Papp Norbert énekes – a szerk.) annyit mindenképpen szeretett volna, hogy legyen egy fiú és egy lány is a videóban, akik valamilyen módon találkoznak, de ennyi, nem volt semmi más konkrétum. Ákos Sopronból utazott le hozzánk, és az ideút alatt találta ki a hiányzó jeleneteket, valamint fejben összerakta az egész sztorit. Érdekesség, hogy ekkor nem csak a mi klipünket vette fel, hanem a barátainkkal, a Mindenen Keresztül zenekarral is dolgozott, mert közösen megbeszéltük, hogy ha már ennyit autózik, akkor egy füst alatt megcsinálja azt is. A hétvége lebontása úgy nézett ki, hogy a két civil főszereplő jelenetei, és az MK anyag szombaton lett rögzítve, a mi zenekaros felvételeink pedig vasárnap.

- Nem megszokott a klip sztorimesélése…

- Ez is Ákos érdeme. A történet ugye az, hogy van egy lány, aki arról kap egy levelet, hogy felvették a főiskolára, a fiú pedig arról, hogy elbocsátották a munkahelyéről, de a csattanó a videó elején van, mert minden történés visszafelé játszódik. És ehhez van vegyítve a zenekari rész, aminek felvételéhez a dobosunk, Tibi feleségét, Hajdu-Krémer Nóra Lilit is elhívtuk, hiszen a lemezen is ő játszotta fel a hegedűs részt, amit ráadásul ő is írt.

- A két civil főszereplő is a baráti körből lett kiválasztva?

- Nem, őket Ákos kérte fel. Egy szeghalmi, és egy körösladányi fiatal vállalta a szereplést, név szerint Papp Liliána, és Szántó István. De velük mi nem is találkoztunk, mert ahogy mondtam, más-más napon történt a forgatás. És nagy szerencsénk volt, hogy ők már szombaton letudták, mert akkor még sikerült napsütéses, színes felvételeket készíteni, jó idő volt, másnap viszont szakadt az eső.

Hadd köszönjem meg itt is Ákosnak a munkáját, és azt, hogy kitalálta az egész forgatókönyvet! Ha ő nem lett volna, akkor ez a klip nem így nézne ki.

A KabinLáz zenekar legközelebb augusztus 21-én, a II. Karcagi Szent Korona Feszt-en lép színpadra.