Nagy János: „Minden itt élő ember, és minden település egyformán fontos számomra”

„Az Orbán-kormányt csak a legszélesebb körű összefogással lehet legyőzni. Nem elég az ellenzéki pártok összefogása, többre van szükség: az emberek összefogására!” - Jakab Péter, a Jobbik miniszterelnök-jelöltje így jelentette be, hogy a Jobbik nemcsak pártpolitikusokban gondolkodik, hanem a kormányváltás érdekében civil jelölteket is támogatnak az ellenzéki előválasztáson.

Interjúsorozatunkban bemutatjuk a Jobbik által támogatott civil jelölteket, és terveiket.

Pest megye 8-a számú választókerületében a Jobbik Nagy Jánost, Szigetszentmiklós független polgármesterét támogatja az ellenzéki előválasztáson. A körzet kifejezetten fontos a kormányváltás szempontjából, hiszen 2018-ban alig több mint a szavazatok 40 százalékával nyert itt a Fidesz, tehát az itt élők változtatni szeretnének azon, hogy már 30 éve mostohagyerekként tekinti a térséget az aktuális kormányzat. Interjú.

Az ellenzéki pártok az elmúlt időszakban igyekeznek hangsúlyozni, mennyire fontos részt venni az őszi előválasztáson. Önnek mi a véleménye az ellenzéki együttműködés egyik legfontosabb újításáról?

Az előválasztás megszervezését a Fidesz által átírt választási törvény kényszerítette ki. 2018-ban Pest megye 8-as számú egyéni választókerületében már kisebbségben voltak a jelenlegi kormánypártok az összellenzékkel szemben. Ha a 2022-es választáson az ellenzéki pártok azt az egy jelöltet fogják támogatni, akit a szavazók többsége a legalkalmasabb kihívónak tart, akkor valós esély lesz leváltani a NER jelenlegi kiszolgálóját, Bóna Zoltánt. Számomra öröm, hogy az előválasztásnak köszönhetően a szavazók dönthetik el, ki legyen az ellenzéki kihívó a jövő évi országgyűlési választáson, így végre lehet esély arra is, hogy a helyieknek civil képviselete legyen.

Nem tart a jelenlegi politikai életben tapasztalható sokszor nemtelen támadásoktól?

Civilként lettem polgármester összellenzéki támogatással. A tapasztalatom az, hogy az emberek jobban bíznak a civilekben, és hiányolják is a civil jelenlétet az országgyűlésben.

A nemtelen támadásokhoz már hozzászoktam, az ilyen fenyegetésekkel nem érték el a céljukat a politikai ellenfeleim, sőt, a folyamatos lejáratási kísérletek kontraproduktívak lettek, és megerősítettek abban, hogy jó úton haladunk.

Az indulásom bejelentése óta még durvább a kampány ellenem, de ez azt is jelenti, hogy komoly kihívóként kezelnek.

Ennek ellenére mégis belevág a nagypolitikába.

Azért döntöttem úgy, hogy részt veszek az országos politikában, mert ellenzéki polgármesterként a végletekig elmentem, de a NER csak politikai alapon támogatja a városokat.

Nem az ott élők számítanak, hanem az, hogy kormánypárti-e az adott település vezetése. Jelenlegi pozíciómból már nem tudom jobban segíteni a várost és a térségét. Ezért érzem úgy, hogy országgyűlési képviselőként több mindent tehetek, nemcsak egy településért, hanem az egész választókörzetemért és az országért is.

Én sem szeretném tovább nézni, hogy a fiataljaink elhagyják a szülőföldet és, külföldön próbálnak meg boldogulni.

Pest 8. közvetlenül határos Budapesttel, ez mennyire átok vagy áldás?

Csepel-sziget északi területén kívül még három település tartozik a választókerülethez: Majosháza, Dunavarsány és Százhalombatta. A Duna és a Kis-Duna közötti terület meseszép környezetben található, nem véletlen volt a kedvenc helye annak idején a fővárosiaknak, közelsége miatt egy sűrűn látogatott hétvégi házas övezet is jellemzi. Időközben településeink népesedtek, gyarapodtak, rengetegen költöztek ide Budapestről, vidékről és még Erdélyből is. A Ráckevei-Soroksári Dunaág környezetének köszönhetően a vízi turizmus folyamatosan fejlődik, a H6-os HÉV-nek köszönhetően pedig a szigetünk Ráckevétől Budapestig bejárható. Szerencsés földrajzi fekvésünk miatt több ipari park is kiépült az M0 autópálya környékén, és sok cég költözik a térségünkbe.

A választókerületünk viszont az 1990-es évek óta mostoha gyermeke az országnak. A természeti adottságok csak részben kihasználtak, a lakosságszám növekedésével pedig nem fejlődött megfelelően az infrastruktúra. A Csepel-sziget északi része, Százhalombattától Dunavarsányig többet érdemel.

Hogyan lehet elősegíteni ezt a fejlődést?

Célom az, hogy az országgyűlésben minél több civil képviselő legyen, hiszen az emberek is ezt igénylik. Ugyanakkor ne csak a térségünk, hanem az egész ország fejlődjön, és legyen vége annak, hogy egyes térségeket politikai alapon fejlesztenek. Minden itt élő ember, és minden település egyformán fontos számomra. Elengedhetetlen mind a korszerű egészségügyi szolgáltatások biztosítása, mind a gyors és biztonságos közlekedési lehetőségek megteremtése, és a közbiztonság megerősítése annak érdekében, hogy egy élhető és szerethető környezetben élhessünk.

A koronavírus-járvány óriási terhet jelentett a hazai egészségügyre és az önkormányzati rendszerre. Az Önök választókerületében hogy élték meg az elmúlt tragikus időszakot?

Jellemző, hogy rengetegen keresnek engem, hogy miért kell az embernek Budapestre menni szakrendelésekre, miért nem lehet a járási központban minden szakrendelést elérni. Sokunknak nincs gépjárműve, emiatt a tömegközlekedés használata is csak tovább bonyolítja a több mint 80 ezer ember életét.

A járvány idején sajnos bebizonyosodott, hogy az emberek többsége nem számíthat a kormánypártokra. Polgármesterként átéltem, hogy milyen adhoc jellegű megoldásokkal oltották a tüzet, hogyan viszonyultak a városok és városlakók igényeihez.

Manapság már egészségügyi dolgozókat is nagyon nehéz találni. A koronavírusos időszak pedig megtanított minket arra is, hogy nagyon meg kell becsülni őket. A kormánynak sajnos ez sem sikerült. Térségünkben is nagy az orvoshiány, de ez nem megoldható olyan szerződéskötések kikényszerítésével, amelyekkel igazából megzsarolják őket.

Ha ma sikerülne a kormányváltás, mivel kellene kezdeni a holnapi napot?

Minél előbb vissza kell állítani a valódi jogállamiságot, a bebetonozott és tisztességtelenül meggazdagodott NER lovagokat pedig el kell távolítani a rendszerből és a közéletből. Vissza kell adni az embereknek a hitet, hogy ismét részesei lehessenek az országos politikának, emiatt is fontos a civil jelenlét a parlamentben. Újra kell építeni a valódi demokráciát. A 2022-es választás sorsdöntő Magyarország számára, eljött az ideje az igazi rendszerváltásnak. Országgyűlési képviselőként is a teljes választókörzetért és az itt élőkért szeretnék dolgozni, hiszen az eddigi képviselet nagy hiányosságokat hagyott maga után. A szakpolitikát a szakemberekre bíznám, és nem pártkatonákra.