„A ti pénzetekből urizálnak! Luxusjachtoznak, luxusrepülőznek!”

A Pest megyei Cegléden és Nagykőrösön folytatta országjáró körútját Jakab Péter. A Jobbik miniszterelnök-jelöltje a ceglédi Szabadság téren tartott utcafórumon arra hívta fel a figyelmet, hogy az ellenzéki pártok megértették a választói akaratot, és az összefogással elérhető cél lett a 2022-es kormányváltás. A pártelnök kitért a Fidesz holdudvarának ügyeire. A pártelnök jelezte, amennyiben az ellenzék kormányra kerül 2022-ben, akkor az európai ügyészséghez való csatlakozással ezek az ügyek nem maradhatnak felelősségre vonás nélkül.

Zágráb Nándor, a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje a nagykőrösi bezárt strandról azt mondta, van a városnak egy gazzal felvert, 250 millióból megépült fürdője, amire a helyi fideszes polgármester csak annyit mondott, az ott élők nem akarnak fürödni a 40 fokos hőségben, de az eltűnt százmilliókkal viszont azóta sem számolt el.

Ugyanez volt a helyzet az egykoron szebb napokat látott Nagykőrösi Kinizsi SE futballcsapatával is. Foci már nincs Nagykőrösön, csak egy 500 millió forintból megépült klubház

- hívta fel a figyelmet a korrupciógyanús ügyekre Zágráb Nándor.

Mindkét helyszínen sokan voltak kíváncsiak a Jobbik utcafórumára. Jakab Péter és Zágráb Nándor pedig válaszolt az általános és a helyi kérdésekre. A hallgatóság vegyes volt. Fiatalok, családosok és idős korúak egyaránt érdeklődve hallgatták a Jobbik miniszterelnök-jelöltjét, valamint a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltjét.

Egyetértek Jakab Péterrel abban, hogy a magyar bérek még mindig a béka feneke alatt vannak, pedig 1990-ben én is azt vártam, hogy ne csak demokrácia, többpártrendszer legyen, hanem olyan színvonalú bérek, mint például Ausztriában

- mondta az Alfahírnek Nagykőrösön Etelka és Éva, két nyugdíjas hölgy.

Erről beszélt egyébként Jakab Péter is, aki szerint ma már ott tartunk, hogy a román minimálbér magasabb, mint a magyar, ami szerinte egyértelműen a Fidesz-KDNP-kormány felelőssége.

- tette hozzá Jakab Péter.

Éva azt várja az ellenzéktől, ha kormányra kerülnek, akkor a bérek és az elszámoltatás legyen az egyik fő feladat, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy a napi problémákkal többet kellene foglalkozniuk a parlamentben ülő politikusoknak.

Én nem szoktam politizálni, de azt látom, hogy ez a mostani kormány nagyon messze került az emberektől, akik végül is hatalomhoz juttatták. Ezek a botrányok mint például Szájer József ügye vagy Borkai Zsolt szexbotránya szerintem azt jelzik, hogy Orbán Viktorékat már nem érdeklik az emberek

- mondta Éva Nagykőrösön az évek óta zárva tartó strand bejárata előtt.

Ekkor próbálta megzavarni az utca fórumot egy férfi, akinek csak annyi mondandója volt Jakab Péternek, hogy a Jobbik elnökét miért nem gázolta el a traktor. Jakab Péter azonban neki is válaszolt

- közölte a rendbontásra készülő férfival a Jobbik elnöke.

Jakab Péter és Zágráb Nándor ezután Cegléden folytatta az utcai kampányt. A város főterén körülbelül százan voltak jelen. Mindkét jobbikos politikus beszélgetett a helyi érdeklődőkkel. Közös fényképek készültek, és valóban érdekes és fontos problémákat vitattak meg.

A ceglédi Szabadság téren ezúttal két olyan fiatal válaszolt az Alfahír kérdéseire, akik jövőre szavaznak először.

Napi szinten foglalkozunk a közéleti, politikai kérdésekkel. Például a pedofiltörvényt sajnos összemosták a homoszexuálisokkal, de szintén fontos probléma most az építőanyagok drágulása. Bár ez sajnos igaz mindenre, mert az élelmiszerek is megdrágultak, de összességében is megállapítható, hogy a bérekhez képest minden nagyon drága lett, és nekem úgy tűnik a kormány ezzel nem sokat foglalkozik