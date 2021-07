A Scooter és a Punnany Massif is jön az EFOTT-ra

Az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója a fesztiválozókat idén augusztus 11-15. között (illetve a hetijegyeseket már augusztus 10-étől) várja a Velencei-tó partjára - írják a közleményükben.

Mint írták, a szervezők már bejelentették az idei headlinert, Flo Rida-t, de az amerikai rapperóriás mellett egy másik világsztár is erősíti a zenei programot: a 2019-es szuperkoncert után ismét az EFOTT színpadára lép a Scooter! A magyar fellépők listája is tovább bővült, a nulladik napon ugyanis tiszteletét teszi a Vad Fruttik és a Punnany Massif is!

A Magyarországon (is) hatalmas rajongótábornak örvendő Scooter április 16-án debütáltatta legújabb God Save the Rave című albumát.

A névadó dalt már több mint 40 millió alkalommal hallgatták meg a Spotify-on, a dalhoz készült videóklip pedig közel 16 milliós megtekintésnél jár a YouTube-on. Az EFOTT szervezői a töretlen sikeren felbuzdulva, valamint a két évvel ezelőtti, mindent elsöprő koncerthangulatot alapul véve újra fesztiválra hívták a hidrogénszőke H. P. Baxxtert és csapatát. A pandémia okozta nagy kihagyás után így hazánkban az EFOTT csütörtöki napján (aug. 12.) élvezhető először a több mint három évtizede tomboló zenekar megaprodukciója.

Nem csak külföldi headlinerrel egészült ki a fellépők listája: a hetijegyeseknek szóló előnapon, azaz augusztus 10-én megnyílik a nagyszínpad, ahol a Soulwave és Dzsúdló mellett a Vad Fruttik és a Punnany Massif ad majd várhatóan zseniális koncertet. A BT Arénában Azahriahot egy közös születésnapi bulizás követi Fluor Tomival, ami után DR BRS tart egy hatalmas RetroStars bulit. Az éjszaka zárásaként pedig a Szeresd a Trashem Bébi duópárosa repíti vissza az időben a fesztiválozókat - olvasható a közleményben.