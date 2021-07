Kiakadtak a Vidi-drukkerek, Szabics távozását követelik

Az egész országra szégyent hoztatok! Szánalmas agyonfizetett "sztárok gyülekezete! Még több pénzt nektek! +30 ezüstöt Kovácsnak, Szabicsnak, Alefnek, Zivzivadzenak stb...

Ezek még viszonylag finoman megfogalmazott hozzászólások voltak a Fehérvár FC. dicstelen kiesése után a klub honlapján. A kommentelők arra is felhívták a figyelmet, hogy Vidi költségvetésének tizedéből gazdálkodó örmény csapat ellen a Fehérvár lélektelen és meglehetősen kiszámítható játékkal esett ki. Sokan már a tavaszi gyenge bajnoki szereplést is felidéztek, de ez a mostani vereség rendesen kiakasztotta nemcsak a Videoton-szurkolókat, hanem mindenkit, aki végig szenvedte ezt a valóban kínkeserves 90 percet. Sokan nemcsak Szabics Imre távozását sürgetik, hanem Torghelle Sándor és Kovács Zoltán klubigazgatóét is.

Az történt a mérkőzésen, amire számítottunk. De ez a kellemetlen stílus, amiben játszanak, számunkra valamennyire szokatlan

- ezzel magyarázta Szabics Imre vezetőedző a kudarcot.

A Vidi-szurkolóknak azonban úgy tűnik, ez nagyon kevés volt és valódi magyarázatot követelnek a hozzászólások alapján.

Fejétől bűzlik a hal mar évek óta. Szégyen, hogy ennyire mennek ilyen kerettel es fizetésekkel. Garancsi (köz)pénzen futtatott csapata ennyit tud. Ki lehet kapni, de ilyen szar lélektelen játékkal soha! Imre, ezek szerint le kene mondani, ha tudod mi lesz , látod hogy az van, akkor a papíron jobb csapatod miért nem reagálja le? Lehet nem való neked a vezetőedzői feladatkör! Imre ! Nagyon komolytalan vagy ha elhiszed amit mondasz! Túl nagyot ugrottál a létrán! Potty! Nagy arc az van Szabics...Mehetsz is vissza a labancokhoz...Nem hiszem hogy a Szabics a gond. Ennek a keretnek a felét ki kellett volna szanálni. Ahoz képest semmi érdemi változás. Szarból meg nem lehet várat építeni. Ez nem profi futball, hanem bohóckodás. Ilyen csapatba és edzőbe kár pénzt fektetni!

Pedig a Vidiben olyan válogatott játékosok is játszottak, akik néhány hete még a foci Eb-n remekeltek. Ez azonban nem változtat a tényen, hogy Garancsi István klubja simán kiesett a Konferencia Liga első fordulójában. Abban talán igaza lehet Szabicsnak, hogy az örmény Ararat Yerevan jobban akarta a sikert. Ez viszont már az edzőt és a milliárdokból fenntartott klubot minősíti.

MTI/Czeglédi Zsolt

Európai Konferencia Liga első forduló:

Ararat Jerevan-Mol Fehérvár FC 2-0. Összesítésben 3-1-re az Ararat jutott a következő selejtező körbe.