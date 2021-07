Még a kormánypropaganda is nekiesett Hosszú Katinkának

A Magyar Nemzet arról számolt be, hogy a Facebookon sokaknál kiverte a biztosítékot, Hosszú Katinka visszalépése a 200 méteres pillangóúszástól a tokiói olimpián. Katka egyébként a hetedik legjobb idővel jutott be a 200 méteres vegyesúszás olimpiai döntőjébe. Délután fél egykor a 200 pillangó előfutamában kellett volna úsznia, ám végül ettől a versenyszámtól visszalépett.

A napilap szerint a háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok úszónő, döntése borítékolható volt, ahogy az is, hogy ezzel megfoszt egy másik magyart, Jakabos Zsuzsannát az indulástól. Erre reagált hevesen az internet népe és a gerinctelen még a finomabb jelzők közül való volt.

Kedves Katinka, eddig tiszteltem, de most csalódtam

- írta egy hozzászóló más pedig felteszi a kérdést: „Jakabost miért szívatod?”

Gratulálok, megint sikerült kiszúrni Jakabossal és esetleg pontokat elvenni az országtól. Igazi jellemtelen, egoista viselkedés

- tette hozzá egy másik kommentelő.

A 2016-os bejegyzésemet ma nem írhatom le. Kérdezem, hogy számolsz el a LELKI-ISMERETEDDEL??? ha lenne akkor a Jakabos nem itthonról nézné az üres pályát

- idézte fel valaki a riói olimpián történő visszalépést, aki szerint egy példaképnek arra is kell figyelni, hogy az is maradjon.

A Magyar Nemzet cikkírója leszögezte, Sós Csaba szövetségi kapitánynak kell döntenie a nevezettekről ám úgy vélte, Hosszú Katinka esetében felcserélődtek a szerepek. Az erre vonatkozó újságírói kérdések elől rendre azzal a válasszal tért ki a kapitány, hogy egy háromszoros olimpiai bajnoknak vannak privilégiumai, elsőbbséget élvez abban, hogy eldöntse, mely számokban akar indulni.

Ez a lap szerint mindaddig elfogadható, amíg nem mások kárára történik értelmetlenül, mint jelen esetben. Hosszú egyébként ugyanezt eljátszotta - ugyancsak Jakabos kárára és 200 pillangón - a riói olimpián is, ám akkor a fantasztikus teljesítménye, a három arany- és egy ezüstérem feledtette az ügyet. Most más a helyzet, Hosszúnak nem megy annyira Tokióban, 400 vegyesen ötödik lett, kétszázon pedig csak a hetedik helyen jutott be a döntőbe.