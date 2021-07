Matolcsy György tovább szigorított: 30 bázisponttal emelte az alapkamatot

A három szigorító lépéssel - az alapkamat emelésével, a kamatfolyosó emelésével és a hosszú lejáratú fedezett hiteleszköz megszüntetésével - a Magyar Nemzeti Bank (MNB) folytatja a határozott monetáris szigorítási ciklusát - mondta Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke online háttérbeszélgetésen kedden.

A monetáris tanács keddi ülésén 30 bázisponttal 1,20 százalékra emelte az alapkamatot, a kamatfolyosó pedig 0,25 százalék és 2,15 százalék közötti lett.

Az alelnök megerősítette: a monetáris tanács a kamatemeléseket mindaddig folytatja, ameddig az inflációs kilátások fenntartható módon a jegybanki célon stabilizálódnak, és az inflációs kockázatok újra kiegyensúlyozottá válnak.

"A mai döntéssel demonstratív üzenetet küldött az MNB a piacnak, hiszen a júniusi 15 bázispont után kétszer akkora effektív kamatemelést hajtott végre. A szakértők előzetesen 20-30 bázispontos szigorítással számoltak, vagyis a szigorúbb monetáris politikát várók jóslatai igazolódtak. Külön demonstratív erejű, hogy a kamatfolyosót is módosították. Minderre egyrészt a júniusi 5,3%-os infláció miatt lehetett szükség, amivel már sorozatban a harmadik hónapban volt 5 százalék felett az áremelkedési ütem jelentősen meghaladva a jegybank 3 plusz-mínusz 1 százalékpontos célsávját. Másrészt a júniusi kamatemelés után csak rövid ideig tartott ki a forint erősödése, az utóbbi hetekben megint alulteljesítővé vált a magyar deviza, 360 fölé kúszott vissza az euró jegyzése, így most a piacnak is erős üzenetet küldött a jegybank" - értékelte a helyzetet a portfolio.hu.