Cseh László hetedik lett, de megmutatjuk, hogyan hajolt meg előtte az olimpiai bajnok

Ahogy azt a tudósításunkban is írtuk, Cseh László a 200 méter vegyes pénteki döntőjében elért hetedik hellyel fejezte be úszópályafutását a tokiói olimpián.

A hetedik helyezett Cseh László a férfi 200 méteres vegyesúszás döntője után a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpián a Tokiói Vizesközpontban 2021. július 30-án. MTI/Kovács Tamás

A 35 éves magyar versenyző - aki ebben a számban 2008-ban Pekingben ezüst-, 2012-ben Londonban bronzérmes volt - ugyanazt a taktikát választotta, mint az elődöntőben, azaz erősen kezdett pillangón és háton, így féltávnál második volt, de mellen visszaesett a hetedik helyre, ám ahogy az a MTI beszámolójából is kiderült, a lábtempóját egy kisebb sérülés hátráltatja. Az utolsó 50 méteren mindent kiadva magából úszott, maga mögött tartotta új-zélandi riválisát, és végül 1:57.68 perccel csapott a célba.

"Egy darabig biztosan nem látnak majd a medence partján. Persze a versenyeket követni fogom, de most már azon kell gondolkodnom, hogy szeptemberben ne keljek fel hajnali ötkor" - válaszolta a jövőjét firtató kérdésre Cseh, aki elárulta, elhunyt édesapja, akivel mai napig sokat álmodik, biztosan azt tanácsolta volna, hogy korábban vonuljon vissza.

"Jó lett volna egy kicsit előrébb végezni. Jól éreztem magam délelőtt, örülök, hogy itt lehettem, köszönöm mindenkinek, aki összerakott erre az utolsó úszásra, sok ember munkája van ebben. Tudtam, hogy mellen kéne valami jobbat úszni, az idő lehetett volna jobb, de nem lehetek elégedetlen. Sokat fejlődött a személyiségem, régebben egy ilyen úszás után magamba dőltem volna és senkivel nem álltam volna szóba. Ennyi volt az én időm, ennyi volt az én úszásom. Itt az idő, hogy átváltsak a civil életre. Most leginkább szeretnék hazamenni, a feleségemmel lenni, és sokat pihenni, ám hogy utána mi lesz, azt majd meglátjuk" – fogalmazott Cseh László a finálét közvetítő M4 Sport kamerája előtt, majd a Nemzeti Sportnak is értékelt. – "Ébredés után belém hasított, hogy ez lesz az utolsó úszásom, kicsit el is érzékenyültem, de ez nem rossz érzéseket jelent, sőt! Itt kellett lennem Tokióban, mert így tudom tiszta szívvel, nyugodtan és elégedetten lezárni a karrieremet. Már akkor így éreztem, amikor megérkeztem Japánba, annak pedig nagyon örülök, hogy háromszor is úszhattam az olimpián – a döntős időeredményemmel azért nem vagyok elégedett... Nem tudok kibújni a bőrömből, mindig is ilyen voltam: rendszerint a negatívumokat látom meg mindenben ahelyett, hogy a jóra figyelnék. Mert abból is jócskán volt a pályafutásomban."

A legendás magyar sportolónak még a győztes kínai Vang Sun is gratulált az utolsó versenye után.

A mostani játékok egyik magyar zászlóvivője ötödik olimpiáján szerepelt, tizedik egyéni döntőjét úszta, kiemelkedő pályafutását pedig többek között két világbajnoki cím és hat ötkarikás érem fémjelzi.